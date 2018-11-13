С Навального сняли запрет на выезд за границу 13.11.2018, 19:31

Ранее пограничники ссылались на «некое письмо».

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отменила запрет на выезд за границу российского политика Алексея Навального, наложенный ранее в связи «с неисполнением им решения суда о взыскании в пользу предприятия «Кировлес» более 2,1 млн руб».

Ранее во вторник сам Навальный сообщил, что требуемая сумма оплачена в полном объеме.

«Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется», — заявил ТАСС представитель ФССП.