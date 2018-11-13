Белорус вложил через интернет $3 тысячи в торговлю ценными бумагами и остался ни с чем 3 13.11.2018, 19:34

41-летний житель города Дятлово решил приумножить свой капитал, купившись на обещания в интернете.

Белорус стал жертвой компании Quantum System, предлагающей заработок на проведении сделок с фиксированной прибылью. В роликах создатели компании рассказывают о гарантированно высоких прибылях при минимальных вложениях, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

О Quantum System мужчина узнал в интернете, после просмотра презентационных роликов он, полагая, что его деньги идут на сделки с ценными бумагами и металлами, перечислял на счета в России деньги. Общая сумма платежей составила $3 тыс.

Презентационный ролик:

Попытавшись вывести средства, он столкнулся с требованием представителя Quantum System оплатить расходы в размере тысячи долларов. Белорус отказался, после чего удаленный собеседник перестал выходить на связь.

Следователи установили, что потерпевший перечислял свои деньги в Россию в адрес различных физических лиц. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Стоит отметить, что беглый поиск по интернету сразу выводит на информацию о Quantum System и ее руководителе «мультимиллионере Евгении Абрамове». «Развод этот изначально англоязычный, ему уже года три. Собственно, проект, с которого слизали наш Quantum System и образ Евгения Абрамова, называется The Quantum Code», — пишет сайт Boexpert. Автор записи добавляет, что Евгения Абрамова якобы играет работник дамского клуба «Маруся».