В Минске задержан азербайджанский студент Академии авиации 13.11.2018, 19:52

Его подозревают в убийстве белоруса.

Второкурсник Белорусской государственной академии авиации Рустам Рагимов задержан. Он нанес несколько ударов ножом 21-летнему минчанину.

Убийство произошло вечером 12 ноября, передает nn.by.

От травм пострадавший скончался. 18-летнего Рагимова взяли под стражу. Известно, что он был пьян.

По слухам, конфликт мог произойти из-за девушки — первокурсницы Академии авиации.

Студенты рассказывают, что из-за нее Рагимов поехал выяснять отношения с парнем-белорусом.

Рустам Рагимов

Фото из соцсетей

Точной информации о конфликте студенты сообщить не могут. Но говорят, что белорус хотел попросить Рагимова оставить девушку в покое. Рустам согласился встретиться и поговорить, но якобы привел с собой несколько знакомых студентов-иностранцев.

Их, по словам студентов, первоначально тоже задержали, но впоследствии отпустили. Под стражей остался только Рустам Рагимов.

Известно, что в общежитии Академии вчера побывали силовики.

«Я проснулся, смотрю — омоновцы гуляют по общежитию», — рассказал один из студентов.

Назначенный сегодня ректор Академии Артем Шегидевич не подтверждает, но и не опровергает случившееся: «Такой информацией я не владею. Если что-то и произошло, то не на территории Академии».