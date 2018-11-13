В Минске задержан азербайджанский студент Академии авиации
- 13.11.2018, 19:52
Его подозревают в убийстве белоруса.
Второкурсник Белорусской государственной академии авиации Рустам Рагимов задержан. Он нанес несколько ударов ножом 21-летнему минчанину.
Убийство произошло вечером 12 ноября, передает nn.by.
От травм пострадавший скончался. 18-летнего Рагимова взяли под стражу. Известно, что он был пьян.
По слухам, конфликт мог произойти из-за девушки — первокурсницы Академии авиации.
Студенты рассказывают, что из-за нее Рагимов поехал выяснять отношения с парнем-белорусом.
Точной информации о конфликте студенты сообщить не могут. Но говорят, что белорус хотел попросить Рагимова оставить девушку в покое. Рустам согласился встретиться и поговорить, но якобы привел с собой несколько знакомых студентов-иностранцев.
Их, по словам студентов, первоначально тоже задержали, но впоследствии отпустили. Под стражей остался только Рустам Рагимов.
Известно, что в общежитии Академии вчера побывали силовики.
«Я проснулся, смотрю — омоновцы гуляют по общежитию», — рассказал один из студентов.
Назначенный сегодня ректор Академии Артем Шегидевич не подтверждает, но и не опровергает случившееся: «Такой информацией я не владею. Если что-то и произошло, то не на территории Академии».