Путин с улыбкой воспринял назначение Семашко послом Беларуси в РФ 20 13.11.2018, 20:23

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Лукашенко заявил, что Путин одобрил кандидатуру нового посла Беларуси в России.

Владимир Путин улыбнулся, когда узнал о кандидатуре посла Беларуси в Российской Федерации: на этот пост был назначен Владимир Семашко, бывший вице-премьер. Александр Лукашенко рассказал о реакции российского президента во время кадровых назначений. По словам белорусского диктатора, с Путиным он обсуждал кандидатуру Семашко, переадет euroradio.fm.

"Я и Путина предупредил, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Мы с ним обсуждали, причём предметно, кандидатуру Семашко. Он так с усмешкой говорит: "Ну, я жду Владимира Ильича в Москве". "Я, — говорит, — с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо". То есть очень позитивное было отношение".

Пресс-служба Кремля при этом не сообщала о таком разговоре

Лукашенко подчеркнул важность "российского направления". Он считает, что посол в РФ должен обладать "чрезвычайными полномочиями" и иметь "прямой доступ к президенту в любое время". Главная задача Владимира Семашко — преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле.

Сам Семашко позже признался, что просто не представляет себя без работы. Поэтому предложение Лукашенко он сразу же принял. Владимиру Семашко 20 ноября исполнится 69 лет. Без работы он был с 18 августа.