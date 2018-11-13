Главный тренер сборной Люксембурга: У нас есть уникальная возможность опередить Беларусь 13.11.2018, 20:33

Матч Лиги наций Люксембург — Беларусь пройдет 15 ноября и начнется в 22.45.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц рассказал об ощущениях в преддверии игры против национальной команды Беларуси в рамках Лиги наций, передает pressball.by.

...Что до матча с Беларусью, то нам необходим двенадцатый игрок — наши болельщики. Наша команда молода, но играет сердцем. В трудные времена поддержка зрителей может оказаться решающей. Давление присутствует, и мне это нравится. Давление и ответственность за результат делают нас сильнее. Поэтому я не беспокоюсь о психологическом настрое команды, здесь все в порядке.

Конечно, Беларусь — фаворит группы, но у нас есть уникальная возможность опередить ее и занять первое место в турнирной таблице. Наше преимущество в том, что даже ничья оставляет Люксембург на верхней строчке турнирной таблицы. Но, конечно, дома хотим только побеждать.

Как бы ни сложилась четверговая игра против Беларуси, следующий матч против Молдовы тоже очень важен. Нужно и в этой встрече брать три очка. В худшем случае, если проиграем белорусам, будем надеяться, что они уступят Сан-Марино. В футболе все может случиться, — сказал Хольц в интервью wort.lu.

Матч Лиги наций Люксембург — Беларусь пройдет 15 ноября и начнется в 22.45 по белорусскому времени.