Минобороны Норвегии: Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО 4 13.11.2018, 20:41

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Россияне вмешивались в работу спутниковых навигационных систем с Кольского полуострова.

Министерство обороны Норвегии утверждает, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября.

Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет eurointegration.com со ссылкой на Aftenposten.

"Мы следим за ситуацией вместе с другими заинтересованными ведомствами. Известно, что МИД ранее поднял этот вопрос в контактах с российскими властями", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Финляндии Сипиля допустил накануне, что за вмешательством в работу спутниковых навигационных систем в Финляндии во время учений стояла Россия. По словам финского премьера, целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и о том, что Москва может иметь какое-то отношение к сбоям.

В октябре о препятствиях в работе GPS уже сообщала Норвегия, где в это время проходили совместные военные учения НАТО, Финляндии и Швеции.