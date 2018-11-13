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Полгода назад «Арену-Сити», где рухнул потолок, проверяло МЧС по требованию Лукашенко

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  • 13.11.2018, 20:48
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Тогда ничего, что могло бы угрожать людям, не обнаружили.

Обрушение потолка в торговом центре «Арена-Сити» вызвало много вопросов. Как недавно построенное здание вдруг развалилось?

А пока правоохранители ищут виновных в произошедшем, напомним, что в конце марта МЧС проверяло ТЦ «Арена-Сити» на предмет безопасности. Сразу после трагедии в Кемерово, где в кинотеатре погибли дети, Александр Лукашенко потребовал проверить торговые центры и места массового скопления, пишет "Салiдарнасць".

— И у меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей, и, недопустимо, для детей, — поставил задачу Лукашенко.

Как сообщал tut.by, 26 марта торговый центр «Арена-Сити» был проверен МЧС. Тогда, судя по всему, серьезных нарушений выявлено не было.


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