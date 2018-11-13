S&P предсказало РФ падение цен на нефть и провал путинского «рывка» 1 13.11.2018, 21:12

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В ближайший год российская экономика столкнется с новым падением цен на нефть.

В ближайший год российская экономика, получающая две трети валютных доходов от продажи углеводородов, столкнется с новым падением цен на нефть, тогда как план "прорыва", заложенный в майский указ Владимира Путина, будет бессилен ускорить рост, передает finanz.ru.

Такой прогноз дают во вторник эксперты международного рейтинговое агентства S&P.

Хотя правительство РФ ожидает ускорение темпов роста до уровня выше мировых с 2021 года, полагаясь на принудительное увеличение инвестиций, эти ожидания останутся нереализованными, предупреждает агентство в опубликованном во вторник докладе.

"Мы полагаем, что темпы роста ВВП будут ниже прогнозируемого российским правительством уровня, и не ожидаем значительного увеличения капитальных расходов корпоративного сектора", - пишет S&P.

Объявленные проекты стоимостью 450 млрд долларов рискуют остаться на бумаге, "принимая во внимание характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства".

Чтобы увеличить инвестиции, необходимы структурные реформы, подчеркивает агентство: стабильные условия ведения бизнеса, реформа судебной системы, приватизация и демонополизация. Но перспективы этих процессов выглядят "ограниченными", констатирует S&P: приоритетом правительства останутся наполнение бюджета и макроэкономическая стабильность.

Минфин РФ продолжит работать в режиме "бюджетного правила", изымая из экономики все доходы от цен на нефть выше 40 долларов за баррель и "ограничивая потенциал роста", предупреждают эксперты.

Сами нефтяные сверхдоходы, тем временем, в ближайшей перспективе могут полностью исчезнуть. S&P Global Ratings ожидает существенное снижение цен на нефть в ближайшие 12 месяцев, заявил директор группы "суверенные рейтинги" агентства Карен Варапетов в рамках конференции, организованной S&P во вторник.

Нижней планкой нефтяного обвала может стать уровень в 40 долларов за баррель. Если к снижению "черного золота" добавится ужесточение санкций, это может оказать "серьезное макроэкономическое влияние, в том числе оказать давление на рейтинг" РФ, добавил он.

Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает замедление экономического роста до 1,2% в 2019 году из-за повышения НДС с последующим "рывком" в 2021-22 гг, когда ВВП начнет прибавлять больше 3% в год.

В результате к 2024 году Россия войдет в топ-5 мировых экономик по уровню ВВП на душу населения, "преодолев текущее отставание от Германии", заявил глава МЭР Максим Орешкин в конце сентября.