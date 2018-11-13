Легендарный борец Александр Медведь ушел из БГУИР, где работал с 1968 года 1 13.11.2018, 21:17

1,425

Александр Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что «это было принципиальное решение».

Именитый борец Александр Медведь рассказал, почему решил уйти из БГУИР, где работал с 1968 года.

- Сейчас занимаюсь со спортсменами в школе высшего спортивного мастерства. И результаты, надо сказать, неплохие. Например, мой ученик Владислав Андреев в этом году завоевал бронзу на чемпионате Европы. Довольно перспективный парень, хотя была серьезная травма, делали операцию на плече, поэтому на Олимпиаду он не попал. Но верю: все у него еще получится.

- Александр Васильевич, а почему вы оставили кафедру? Столько же лет там работали.

- Это было принципиальное решение. Дело в том, что руководство университета приняло решение отменить бесплатное питание для спортсменов, которые занимались у нас. Так если есть люди, которым ничего не нужно, то почему я должен с ними работать? Поэтому сказал "до свидания" и ушел. А работы у меня и так хватает. Пока есть возможность, буду помогать спортсменам чем могу.

- Здоровье еще позволяет?

- Слава богу, держусь. Время от времени попадаю в больницу на плановое обследование, но полежу несколько дней под капельницами — и снова за работу. Работа — стимул для жизни! — цитирует Медведя "Трибуна" со ссылкой на "Народную волю".

В 2018 году трехкратный олимпийский чемпион отпраздновал 81-й день рождения.