В Вильнюсе политики Польши, Литвы и Украины обсудили военное сотрудничество 1 13.11.2018, 21:24

Политики обсудили безопасность, гибридные угрозы, а также военное и энергетическое сотрудничество.

В Вильнюсе завершилась IX Парламентская ассамблея Польша-Литва-Украина. Во время мероприятия, которое длилось два дня, политики обсудили безопасность, гибридные угрозы, борьбу с пропагандой, а также военное и энергетическое сотрудничество, передает «Радио Польша».

Глава Сената Польши Станислав Карчевский выразил удовлетворение тем фактом, что удалось достичь компромисс во всех спорных вопросах.

«У нас были одинаковые взгляды на ситуацию в Украине», - сказал глава польского Сената. По его словам, это показывает, насколько важен вопрос обороны Украины и ее территориальной целостности.

Станислав Карчевский объявил, что в конце января парламентарии обсудят ситуацию в Украине в Вашингтоне.

«Мы поедем в Вашингтон, чтобы представить наше мнение об Украине, ее будущем не только в Европейском союзе, но и ее будущее в структурах НАТО», - заявил польский политик.

В ходе мероприятия было принято решение о том, что следующая Парламентская ассамблея Польша-Литва-Украина состоится в июне в Украине. На мероприятие будет приглашены политики из Грузии, Молдовы, Латвии и Эстонии.