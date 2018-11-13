Какой автомобиль можно купить в минском конфискате 1 13.11.2018, 21:49

Репортаж из конфиската: от ржавых авто за копейки до «премиума» по цене ниже среднерыночной.

Помимо многочисленных автохаусов, рынков "Малиновка" и "Ждановичи" в Минске есть еще одна крупная площадка, на которой реализуются подержанные автомобили. Это "конфискат" ТД "Восточный", расположенный в Уручье. Аbw.by прошешлся по нему, чтобы разобраться, имеет ли смысл покупать там автомобили.

Первое наблюдение - по сравнению с 2016 годом машин стало значительно меньше. В дождливую погоду буднего дня посетителей немного, но если открыть результаты аукционов, то можно заметить, что машины активно покупают. К тому же курс белорусского рубля последнее время немного упал, машины подешевели - интерес к ним есть.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

За сентябрь было продано 130 автомобилей. Если учитывать только легковушки, то самый дешевый экземпляр - Ford Escort 1986 г.в. - ушел с молотка за 340 руб., самый дорогой - Lexus RX200T 2016 года - был продан за 58.238 рублей.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Раньше здесь было две площадки: крупная и поменьше. Идем на основную, которая расположена рядом, и удивляемся: со старой площадки автомобили исчезли!

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Здесь за забором стоят экземпляры, по которым еще нет судебного решения, причем их относительно немного. Раньше на площадке, с которой мы когда-то забрали нашу знаменитую "Sierra за 200", машины стояли чуть ли не друг на друге. Стояли на задворках, причем было очень много ржавых вариантов. Сейчас они все проданы. Хотя тогда казалось, что никогда им не найти своих покупателей…

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Осталась только одна площадка, машин на ней еще много, но общее впечатление - заметное поредение.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

"Каждая машина находит своего покупателя, - рассказывает начальник управления реализации транспортных средств, логистики и аукционов Алексей Бобок. - В 2016-м произошли некоторые изменения в переоценке. Теперь каждые два аукциона, которые проходят раз в неделю, происходит переоценка автомобиля, цена снижается на 5 процентов первоначальной стоимости. Это достаточно приличная сумма. Даже самая плохая машина стоит, дешевеет - в итоге ее стоимость падает настолько, что на нее находится покупатель. Интересные варианты часто уходят с первого или второго аукциона. Иногда бывает так, что машина долго стоит, сильно дешевеет - в какой-то момент к ней начинают проявлять интерес покупатели и активно торговаться. В итоге машина уходит по той цене, за которую была выставлена, или дороже. Долго автомобили сейчас не стоят. Как видите, на площадке в основном экземпляры, которые оказались здесь последние месяцы. Один из вариантов, который долго не находит покупателя, - Bentley Brooklands за 300 тысяч белорусских рублей".

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

У этого автомобиля - особенная история. Он был конфискован у крупного бизнесмена Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов. Из-за некоторых юридических особенностей конфискации подобных машин переоцениваться они могут только один раз. Раньше машина стоила 315.000 руб., после переоценки цена снизилась до 300.000, но покупателей как не было, так и нет.

Зато если пройтись по рядам, более народные варианты приехали сюда относительно недавно, летом и осенью этого года. Весенних автомобилей мало, а машины, выставленные на продажу в 2017-м, и вовсе сложно найти. Это говорит о том, что экземпляры в продаже надолго не зависают, дела у "конфиската" идут хорошо.

"Машин стало меньше, причин этому несколько. Были открыты дополнительные площадки в областных центрах: в прошлом году - в Гродно, в этом - в Могилеве. Итого сегодня у нас имеются 4 секции в регионах: Брест, Гомель, Гродно и Могилеве. Соответственно количество машин, поступающих в Минск, уменьшилось. В конце 2016 года был подписан указ президента - по ряду судебных разбирательств, по таможенным делам у бывших владельцев появилось право выкупить конфискованный автомобиль. Иногда, если не хватает какого-то документа на машину, у владельца есть возможность исправить ошибки, заплатить штраф - и забрать свое имущество. То есть произошла либерализация законодательства в этом вопросе. Это два самых крупных фактора. Кроме того, увеличилось наказание за пьяное вождение, что подстегнуло водителей не садиться пьяными а руль. Но не всех, разумеется…"

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

По словам сотрудников "конфиската", иногда владелец, у которого конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде, выкупает свою машину, а потом попадается на ней снова - авто опять конфискуют.

Еще одно новшество - электронные торги. Они работают уже два года, но если весной на электронные торги выставлялись машины стоимостью от 5000 руб., то сейчас - от 3000. И эта сумма будет постепенно снижаться.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

"Из-за уменьшения количества машин появилась возможность тщательнее за ними следить. Теперь специалисты могут в большей мере уделять время тому или иному экземпляру. Часто моют, что-то приводят в чувство. Обязательно производится предпродажная подготовка. Убираем, пылесосим, лишний мусор выносим. Если в акте осмотра присутствует аптечка, огнетушитель - все это должно остаться в машине. Бутылки и прочий мусор выбрасываем. Выставляем автомобили на продажу на популярных интернет-площадках, в том числе и на вашем портале".

Машины стали опрятнее - это заметно. Как минимум мыты, в салонах уже нет складов пивных бутылок. А когда-то из нашей Sierra из "конфиската" мы выгребли целую гору мусора, а под ковриком лежал… нож!

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Прямо при нас на предпродажную подготовку приехал Mercedes-Benz Gelandewagen 1995 г.в. Его будут мыть и пылесосить, но вид и так не самый худший. Есть коррозия на кузове, водительское кресло в трещинах. Но машина приехала своим ходом - уже хорошо. В описании к лоту указано, что разряжена АКБ. Стартовая цена - 12.262 рубля. Весьма неплохо! Есть ощущение, что машина уйдет быстро, потому что в объявлениях о продаже их практически нет. Тем более за такую цену.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Премиальных автомобилей немного, но к ним особенный интерес. Как правило, это свежие машины в хорошем состоянии. К примеру, Range Rover 2013 года продавался за 78.672 руб., или $37.000. В объявлениях о продаже это самый дешевый вариант.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

BMW X5 2009 г.в. с 4,8-литровым мотором продан. Стартовая цена автомобиля - 23.328 руб., или $10.993. В объявлениях такие машины куда дороже, а тут еще и очень мощный мотор…

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

BMW X5 2010 года с трехлитровым бензиновым двигателем еще не продан, но выставлен за 32.918 руб., или $15.513. Причем стоимость до переоценки составляла 34.975 рублей.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Есть и эксклюзив. Mazda RX-8 с мощным роторным мотором продается всего за 7400 руб., или $3486. На задних арках немного ржавчины, в остальном автомобиль выглядит прилично.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

В "конфискат" можно приходить как в музей: за 2369 руб. выставлен редкий Chrysler Grand Voyager 1994 г.в.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Полноприводный Volvo S80 2011 года продавался по стартовой цене 36.180 руб., или $17.050. Выглядит неплохо, пробег небольшой, комплектация интересная. В общем, в "конфискате" стоят не только старые ржавые авто.

Интересное новшество в ТД "Восточный": чтобы не портить диски и резину, машину ставят на деревянные колодки, если у нее спущены колеса.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Ржавых "корчей" тоже вполне хватает. Так, Lada-2108 выставлена за 199 рублей. Продается давно: на площадку машина встала в апреле. Впрочем, раньше такие авто стояли куда дольше. Для того, кто занимается автокроссом или автобоями, вариант вполне себе для соревнований или тренировок.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Некоторые машины ржавые прилично.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Эксклюзивный Сitroёn XM стоит буквально на коленях. Порогов нет от слова "совсем". Цена - 1762 руб., или $830. И мотор трехлитровый шестицилиндровый. Машина приехала недавно, в сентябре. Есть ощущение, что заберут на запчасти.

"У нас есть постоянный клиент, который покупает дешевые машины за копейки. Что он с ними делает потом - не знаем. Но купил уже 16 машин", - комментируют сотрудники площадки.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Новое веяние в "конфискате" - немалое количество бюджетных автомобилей вроде этого Renault Logan 2007 г.в. за 6739 руб., или $3175.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Geely Emgrand X7 2014 года продавался за 16.200 руб., или $7630. Цена ниже рыночной, прибыла машина на площадку в конце сентября.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Средний сегмент тоже представлен широко. Есть вполне "живые" на вид не самые старые машины вроде Skoda Octavia 2006 г.в. за 9600 руб., или $4500. К ним на площадке самый большой интерес.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

В широком ассортименте представлен коммерческий транспорт. Часто такие машины конфискуют за перевозку контрабанды.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

У этой Audi A8 2003 года за 12.783 руб., или $6000, пытались разбить водительское стекло. Такое ощущение, что машину брали штурмом. В любом случае потенциальный покупатель всегда может ознакомиться с историей автомобиля и узнать, за что его конфисковали.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Аккуратно под навесом стоит мототехника. Примечательно, что раньше она стояла под открытым небом.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Этот Ducati Multistrada пытались провезти через границу в разобранном виде, чтобы обойти таможенные пошлины. Запчасти конфисковали, мотоцикл собрали - и выставили на аукцион за 8623 рубля.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Еще в качестве примера - "Урал" с коляской, который уже продан. Стартовая цена составляла 719 рублей. Но за такие деньги в "конфискате" можно купить машину.

Фото: Юрий ГЛАДЧУК

Рассматривать здешние машины вполне имеет смысл, особенно в условиях, когда курс рубля снижается. Сама площадка стала выглядеть цивилизованнее, за машинами следят лучше. А на электронные торги выставляют авто с ценой от 3000 рублей. Количество машин снизилось, но, как нам показалось, появились вполне неплохие варианты для покупки: те же "бюджетники" или "премиум" по относительно невысокой стартовой цене. Старых ржавых авто по-прежнему много, но за счет более адекватной системы переоценки со временем распродаются и они. Машины здесь не задерживаются, а это значит, что площадка работает.