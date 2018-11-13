ОПЕК и Россия попали в сланцевый капкан 1 13.11.2018, 21:50

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Сделка стран ОПЕК и России превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.

Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться, пишет finanz.ru.

Убрав с рынка 1,8 млн баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.

В годовом выражении объемы нефтедобычи в Штатах к концу октября выросли на 1,49 млн баррелей в сутки - втрое быстрее, чем в прошлом году, сообщает ОПЕК в ежемесячном обзоре о состоянии рынка.

Новая американская нефть полностью перекрыла дополнительный спрос, возникший за год. Он составит 1,5 млн баррелей в сутки, оценивает ОПЕК: это почти на 20% ниже, чем ожидалось в начале года.

Среди развитых экономик спрос на нефть растет лишь в США (на 5,5% год к году); главные потребители в Европе - включая Германию, Францию и Италию - сокращают закупки, а в целом по ЕС потребность в нефти увеличилась на уровне погрешности - 100 тысяч баррелей в день.

Спрос на нефть в годовом выражении падает в Мексике, Канаде, Южной Корее, Японии, а в Саудовской Аравии - рухнул на 14% из-за массового внедрения энергосберегающих технологий, перечисляет ОПЕК.

Главный источник роста рынка - развивающиеся страны Азии, включая Индию и Китай, но и они будут закупать не так много, как ожидалось, из-за укрепления доллара, торговых войн и замедления мировой экономики, говорится в докладе.

Суммарный прогноз мирового спроса снижен на 40 тысяч баррелей в день в текущем году и 80 тысяч - в следующем.

При этом с учетом не входящих в ОПЕК стран общая добыча в мире к концу года вырастет на 2,31 млн баррелей в сутки - в 1,5 раза больше, чем спрос.

В 2019 году государства вне картеля добавят на рынок 2,23 млн баррелей, тогда как мировой экономике потребуется лишь 1,29 млн баррелей.

"Ситуация на нефтяном рынке всё больше напоминает 2014 год", - констатирует директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. Рост добычи в США превышает рост мирового спроса, и чтобы сбалансировать рынок ОПЕК придется не только продлевать сделку по сокращению добычи, но и расширять ее, следует из расчетов картеля.

В октябре ОПЕК увеличила добычу на 127 тысяч баррелей в день - до 32,9 млн баррелей в сутки. При этом спрос на свою нефть в следующем году организация оценивает в 31,54 млн баррелей в день.

Иными словами, без новых усилий ОПЕК избыточные поставки составят 1,4 млн баррелей ежедневно, а дисбаланс на рынке станет рекордным с 2015 года.

Если ОПЕК+ не предпримет шаги для стабилизации рынка, спекулятивные атаки на рубль и ОФЗ будут усиливаться, говорит Тремасов: "Ожидания санкций являются серьёзным аргументом для такой игры. В 2014 году ситуация долго развивалась по нарастающей, а потом в какой-то момент сорвало стоп-кран, и система перешла в новое состояние".