В Гродно открылась «Адметнасць» – магазин с национальной символикой 1 13.11.2018, 21:58

Сергей и Ольга Веремеенко

В продаже есть все, что касается белорусских, патриотических, национальных тем.

“Я раньше слышал много вопросов – где можно купить такое в Гродно? Ну вот теперь здесь”, – рассказывает Сергей Веремеенко, хозяин магазина. Магазин работает с 12 ноября по адресу Кирова, 3. Здесь можно приобрести одежду, сувениры и вещи для дома с белорусской символикой, передает hrodna.life.

В продаже – все, что касается белорусских, патриотических, национальных тем. Товары берут на реализацию у ремесленников и предприятий – фабрик художественных изделий. “Стараемся делать небольшую наценку, чтобы это было доступно для людей”, – говорит семья Веремеенко, Сергей и Ольга.

Цена зависит от себестоимости. Футболки стоят от 19 рублей. Там, где большие затраты по печати, стоимость – 23 и 25. Женское платье от Слонимской фабрики стоит 50 рублей, свитшоты – 42 и 48. Бейсболки из хлопка – 13 рублей. Чашки обойдутся в 8,50 и 11. Также в продаже есть детская одежда, игрушки, нашивки, сувениры, ленты, значки, магниты, скатерти. Веремеенко – сами ремесленники, валяют из шерсти. Их изделия также будут представлены в магазине. Со временем завезут БЧБ-флажки – сувенирные и большие.

Магазин рассчитан на белорусов и туристов, которые захотят отвезти домой “кусочек белорусской особенности”. Подобные магазины открылись и в других городах. Создатели хотят, чтобы в каждом белорусском доме были вещи с белорусским колоритом и белорусской особенностью.

В магазин семья Сергея – бывшего таксиста и политического активиста – и ремесленника Ольги вложила около 3000 долларов. Столько потянул ремонт, закупка мебели и продукции. Отбить сумму планируют через полгода или год. Продвигать магазин будут через страницы в соцсетях и объявления на рынке. “Все зависит от покупательной способности наших людей. Насколько они способны купить себе что-то белорусское, а не просто отдать на колбасу”.

Хозяева говорят, что видят потребность в подобных изделиях, а магазин будет еще одним кирпичиком в белорусском самосознании.