Лукашенко: Мы постоянно отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год 10 13.11.2018, 22:18

1,221

Диктатор рассказал о своей бессмысленной «борьбе» с коррупцией.

Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы страны каждый год отправляют за решетку десяток-полтора руководителей, уличенных в коррупции, передает БелТА.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — сообщил который раз диктатор. — Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

В феврале 2018 года Лукашенко заявил, что «коррупции в Беларуси быть не может. Комментарий был дан по поводу отставки двух министров — министра спорта и туризма Александра Шамко и министра сельского хозяйства Михаила Амельяновича, которые, по словам правителя, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.

В республике были другие громкие коррупционные дела. Так, в середине июля в Беларуси задержали заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он был помещен под стражу по подозрению в коррупции при регистрации медицинских изделий и выборе поставщиков медтехники. По данным КГБ страны, размер взяток составлял от $2,4 тыс. до $10 тыс. За полгода до этого комитет госбезопасности республики задержал помощника Лукашенко Сергея Ровнейко также по подозрению в получении взятки.

Отметим, каждый год Лукашенко повторяет, что чиновникам-коррупционерам место за решеткой. И чуть ли не каждую неделю силовые ведомства отчитываются: задержан очередной взяточник. Правда, появляются и другие новости. Когда вместо отбывания наказания коррупционер отправляется руководить колхозом или снова занимает высокую должность.