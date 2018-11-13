В Могилеве стартует кампания против непомерной платы за общежития 13.11.2018, 22:20

Стоимость проживания в общежитиях предприятий и организаций выросла на 24-96%.

В Могилеве Белорусские христианские демократы начинают сбор подписей под коллективным обращением в «палату представителей», Совет министров и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси в связи с непомерным для семейного бюджета ростом платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, передает bchd.info.

В обращении отмечается, что с введением платы за пользование жилыми помещениями весной 2018 года стоимость проживания в общежитиях предприятий и организаций выросла на 24-96%, при том, что зарплата проживающих в общежитии молодых специалистов и семей с детьми остается практически на одном уровне

Авторы обращения отмечают, что в Брестской области, согласно решению облисполкома, оплата за пользование жилыми помещениями в общежитии, рассчитанная по прежней формуле, будет умножаться на понижающий коэффициент, равный 0,2. То есть, по сравнению с нынешней оплата за пользование «квадратами» уменьшится примерно в 5 раз. В то же время в Могилевской и других областях плата остается прежней.

Заявляя о несправедливости неравномерной платы в различных регионах страны, авторы обращения предлагают установить понижающий коэффициент, равный 0,2, в Могилёвской и других областях, а полномочия по урегулированию платы за общежития от облисполкомов передать Министерству антимонопольного регулирования и торговли, чтобы сделать плату единой по стране и не превышающей оплату за проживание в частных квартирах.