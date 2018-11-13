Брюссель и Лондон согласовали проект договора по Brexit 13.11.2018, 22:26

Об этом заявил представитель британского правительства.

Брюссель и Лондон согласовали проект договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"), передает DW.

Об этом представитель британского правительства заявил вечером вторника, 13 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала на 14 ноября экстренное заседание кабинета министров. Его участники обсудят проект документа и примут решение о дальнейших шагах.

Камнем преткновения в переговорах по "Брекзиту" остается вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения. В проекте соглашения представлен вариант, избегающий возвращения к фиксированной границе, сообщил ирландский телеканал RTE со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.