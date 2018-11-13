Шахматисты Карлсен и Каруана в четвертый раз подряд сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира 13.11.2018, 22:33

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана

Норвежец и американец проведут 12 партий с классическим контролем времени.

Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Лондоне, передает pressball.by.

Действующий чемпион мира играл белыми фигурами, Каруана — черными. Таким образом, поле четырех партий счет в поединке равный — 2:2. Следующая партия пройдет 15 ноября.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5-0,5

Счет в матче — 2:2.

Соперники проведут 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей по итогам 12 партий состоится тай-брейк из четырех партий с укороченным временным контролем. При равном счете после тай-брейка шахматисты проведут 10 партий в блиц, а также одну партию в "армагеддон".