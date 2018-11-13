Сын премьер-министра Чехии заявил, что его силой вывезли в Крым 2 13.11.2018, 22:47

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Андрей бабиш младший

Фото: Global Look Press / Michaela Rihova / CTK

В оккупированный Крым Андрея Бабиша-младшего вывез предприниматель российского происхождения Петр Протопопов.

Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша Андрей рассказал, что был против своей воли вывезен в аннексированный Россией Крым сразу после того, как его обвинили в неправомерном получении дотаций из фондов Евросоюза. Из Москвы он отправился в Севастополь и Ялту, куда его привез предприниматель российского происхождения Петр Протопопов, передает svoboda.org.

Андрею Бабишу – младшему 36 лет, по профессии он пилот, но в настоящее время не работает. Ему принадлежит доля в крупном комплексе для отдыха "Гнездо аиста", построенном с привлечением дотаций из Евросоюза. Он обвиняется в мошенничестве из-за неправомерного получения средств из фондов ЕС, однако не участвует в следственных действиях из-за психиатрических проблем. Пока остается неясным, является ли его диагноз попыткой защититься от следствия либо печальной реальностью.

"Для меня было шоком, что меня отвезли в Крым, что я был в Украине, в Крыму. Протопопов имеет русские корни, он крайне прорусский, – рассказал Андрей Бабиш – младший журналистам сервера SeznamZpravy. – Это продолжалось долго, он арендовал разные квартиры. Какое-то время удерживал меня в Москве, а в оккупированный Крым он привез меня на основании российской визы в паспорте: сначала в Севастополь, а потом в Ялту. Мне было неприятно там быть. Потом мы вернулись в Европу и были в Словакии, после чего я убежал на автобусе в Швейцарию. Так я избавился от моего попечителя, который оказывал на меня психологическое давление. С этого момента у меня новый врач, уколы он заменил мне на таблетки".

Строительство комплекса для отдыха "Гнездо аиста" в середине 2000-х начала крупная компания "Агроферт", принадлежащая премьер-министру Чехии, однако она не имела права на дотацию. Поэтому "Гнездо аиста" было оформлено на детей Андрея Бабиша – старшего, что дало право на получение средств из фондов ЕС. Обнародование этой информации три года назад спровоцировало правительственный кризис, однако премьер-министр тогда не был отправлен в отставку. На слушаниях в парламенте он подтвердил, что компания была оформлена на его детей и брата его нынешней супруги. Впоследствии Андрей Бабиш – младший и его сестра Адриана, сославшись на психиатрические диагнозы, отказались от участия в следственных действиях в связи с получением дотаций ЕС.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что сын премьер-министра и его сестра, владевшие анонимными акциями комплекса "Гнездо аиста", говорили о своих заболеваниях еще на этапе предварительного расследования, однако следователи не поверили им, так как оба занимали высокие должности в предприятиях их отца, что несовместимо с серьезными проблемами со здоровьем. Против них все-таки было возбуждено уголовное дело. Полиция пыталась добиться, чтобы психическое состояние сына премьер-министра оценил независимый эксперт, однако в связи с тем, что он находился за границей, сделать это не удалось. Следователи знали о точном местонахождении Андрея Бабиша – младшего, – заявил Гамачек.

"Мне непросто реагировать на репортаж сайта SeznamZpravy. Речь идет о моей семье, моих детях. Факты ясны. Мой сын – психически больной человек. Он принимает лекарства, должен быть под наблюдением и живет с матерью в Швейцарии, – написал в Фейсбуке Андрей Бабиш – старший. – У моей дочери – биполярное расстройство. Моего сына никто не похищал, он уехал из Чехии добровольно. Этим расследованием занималась полиция и самостоятельно сделала вывод, что никакого похищения не было. Я отвергаю эту манипуляцию и нелепое давление журналистов на органы следствия".

В интервью Андрей Бабиш – младший подтвердил, что подписывал какие-то документы в связи с "Гнездом аиста", однако что это были за бумаги, он не знает. Он рассказал журналистам, что боится Петра Протопопова и его супругу Диту, что Протопопов угрожал посадить его в тюрьму и накануне поездки в Крым предложил либо отправиться снова в стационар для лечения, либо поехать на Украину. Сын премьер-министра выбрал второе.

Петр Протопопов является сотрудником компании "Агроферт", принадлежащей главе правительства Чехии, однако помимо этого имеет в Чехии собственный бизнес. В открытых данных реестра юридических лиц Чехии значится Петр Протопопов, уроженец Москвы, указан и его московский адрес. Позднее он, видимо, получил чешское гражданство или ПМЖ, поскольку адрес его регистрации поменялся на пражский. Можно предположить, что это не два разных предпринимателя, а один и тот же. Журналисты SeznamZpravy выяснили, что он занимается ремонтом и продажей велосипедов. Согласно данным реестра, Протопопов с московской и пражской пропиской связан с фирмами, занимающимися велосипедами. Большая часть этих компаний в настоящее время ликвидирована.

Его супруга Дита Протопопова работает в Национальном институте душевного здоровья и, вероятно, являлась лечащим врачом Андрея Бабиша – младшего. Она передала следствию справку о состоянии его здоровья. Дита Протопопова при этом тесно связана с партией ANO, лидером которой является нынешний премьер-министр Чехии: она была избрана в городской совет Праги 8 от этой партии, но в связи со скандалом вокруг сына премьер-министра сложила с себя полномочия. Национальный институт душевного здоровья пообещал проверить обстоятельства выдачи справки следствию, но подчеркнул, что врачебная тайна не позволяет делать какие-либо заявления касательно обнародованных в расследовании журналистов обстоятельств.

Во вторник с 11 часов утра представители парламентских партий выступают перед журналистами с заявлениями касательно опубликованных фактов. В среду запланировано заседание коалиционных партий с премьер-министром, который ныне находится за границей. Депутаты требуют от него объяснений, а от полиции – подробного расследования этого случая: во-первых, допроса сына главы правительства, а во-вторых, независимого психиатрического заключения от специалиста, который не связан с Андреем Бабишем – старшим. Есть подозрения, что невменяемость сына премьер-министра, которая ныне не позволяет ему участвовать в следственных действиях, акцентировалась намеренно, и это произошло после возбуждения уголовного в связи с получением дотаций на строительство комплекса "Гнездо аиста" компанией "Агроферт".

Шесть оппозиционных партий намерены инициировать голосование о недоверии правительству. Этого будут требовать также инициаторы демонстрации за отставку премьер-министра, которая, как ожидается, состоится в Праге 15 ноября.