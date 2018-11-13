Перри: Нельзя позволять РФ использовать энергоресурсы в качестве оружия 13.11.2018, 23:00

Рик Перри

Фото: Reuters

Министр энергетики США призвал страны Восточной Европы диверсифицировать источники энергии.

Россия исторически использовала энергоресурсы как оружие и продолжает делать это по сей день, заявил во вторник министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Будапешт, передает «Голос Америки».

«Нельзя и дальше позволять Кремлю использовать энергию в качестве оружия», – сказал Перри, выступая на пресс-конференции в венгерской столице. Он также подчеркнул необходимость диверсифицировать источники энергии в регионе.

Перри отправился в турне по странам Восточной Европы, в то время как американская администрация пытается убедить их закупать природный газ в США или других странах вместо увеличения поставок из России.