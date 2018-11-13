В «Боруссии» играет гений: он умножил 24 на 75 и 33 на 97 быстрее калькулятора 13.11.2018, 23:10

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Мануэль Аканджи

Мануэль Аканджи пришел в студию шоу канала SRF Sport и устроил что-то невероятное.

Гости в студии просили швейцарского футболиста умножить/разделить рандомные числа от 11 до 99. Мануэль Аканджи соревновался в скорости вычислений с ведущим, у которого был калькулятор, пишет «Трибуна».

– 24 умножить на 75?

– 1800!

К моменту ответа ведущий не успел внести в калькулятор даже первую цифру.

– Я еще даже не нажал на клавишу.

– Это было легко, – ответил футболист. – Все просто, когда в примере есть число, которое делится на 25.

Потом Аканджи умножил 33 на 97 (3201). И дал ответ на секунду быстрее человека с калькулятором.

Игрок объяснил, как он это делает.

«Много тренировался. Я еще в школе интересовался вычислениями. Мой учитель организовывал много соревнований, я выигрывал почти все. Я еще упражнялся на номерных знаках. Не спрашивайте почему. Так что некоторые вычисления выучил наизусть».

Мануэлю 23 года, он родился в швейцарском Визендангене, начинал карьеру в «Винтертуре», в 2015-м за 250 тысяч евро перешел в «Базель», который в январе 2018-го перепродал его «Боруссии» за 5 млн. Он основной центральный защитник дортмундцев, в нынешнем сезоне отыграл 13 матчей, в том числе участвовал в победе над «Баварией» в прошлую субботу.