Страхи у всех диктаторов одинаковы 1 Леонид Невзлин

13.11.2018, 23:18

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Леонид Невзлин

Путинский режим демонстрирует уровень своего собственного страха.

Алексею Навальному запретили выезд за границу. Не позволили вылететь во Франкфурт, чтобы присутствовать на заседании Европейского суда по правам человека, который должен решить, являются ли его многочисленные задержания политически мотивированными или нет. Продемонстрировали свою власть – хочу пущу – хочу не пущу.

По тому, как власть ведет себя с Алексеем Навальным, можно судить об уровне страха, сковывающем систему. Пытаясь устрашать оппозицию, путинский режим демонстрирует уровень своего собственного страха. Перед оппозицией. Перед переменами. Перед демократией. Недопуск к выборам, издевательские условные сроки, бесчисленные административные аресты. Теперь новый сигнал. Отношение Кремля к Навальному давно перешло на сакральный, мифический уровень. Это тот, кого нельзя называть, но можно закрыть.

Еще один индикатор, проявившийся в эти дни, - сбор средств на погашение штрафа журнала The New Times. Индикатор неприятия режима, протеста против действий власти. За несколько дней собрано 25 млн рублей при необходимых 22 млн рублей. Для кого-то - целенаправленное спасение журнала. Для кого-то – иррациональный шаг. Для всех – противодействие произволу Кремля.

Путин – диктатор. Хотя и ограниченный. Страхи у всех диктаторов – одинаковы. Значит, и инструментарий будет использован тот же. Или уже используется. Террор в отношении собственных граждан. Поиск и изоляция чуждых элементов, замышляющих подрывную деятельность в отношении действующего режима. Объяснения в их, диктаторских, мозгах могут быть какие угодно. Ожидание войны и желание ликвидировать воображаемую пятую колонну. Страх перед бунтом региональных и местных элит. Продвижение в рай через усиление деятельности карательных органов в боях с врагами внутренними и внешними. В основе – ужас перед потерей власти и необходимостью отвечать за свои действия и преступления.

Телегам-канал Леонида Невзлина