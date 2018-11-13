Топ-9 хитов Игоря Лученка 13.11.2018, 23:24

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Игорь Лученок

Эти песни стали жемчужинами белорусской эстрады.

13 ноября на 81-м году жизни скончался белорусский композитор, народный артист СССР Игорь Лученок. Он создал ряд инструментальных и вокальных академических произведений, но больше всего запомнился как композитор-песенник. Euroradio.by вспоминает его песни, ставшие жемчужинами белорусской эстрады 70-80-90-х годов.

Игорь Лученок родился в Минске в семье врача. Окончил музыкальную школу при консерватории, а затем и саму консерваторию по классу композиции у Анатолия Богатырёва.

Учился в аспирантуре Московской консерватории в Тихона Хренникова. К концу 80-х возглавлял Союз белорусских композиторов.

Активно сотрудничал с "Песнярамі". Вместе с ними в 1979 году создал рок-легенду "Гусляр" по поэме Янки Купалы. Писал песни на стихи белорусских поэтов.