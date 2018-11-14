Почему цена на нефть обвалилась на 25% от максимума 2 14.11.2018, 9:10

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Что происходит на мировом рынке «черного золота».

Во вторник, 13 ноября, цена нефти марки Brent опустилась до 64 долларов за баррель. За день, 13 ноября, нефть Brent подешевела на 8%.

Цены добываемой в США нефти упали во вторник на 7 процентов до 55 долларов 69 центов за баррель, что является крупнейшим падением цен за три года, сообщает svoboda.org.

Цены идут вниз 12 дней подряд. Лишь шесть недель назад за баррель американской нефти давали 76 долларов. Резкая перемена настроений на рынке нефти вызвана информацией об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса на этот энергоресурс. Скачок цен был также вызван вступлением в действие американских санкций против Ирана, которые должны были привести к почти полному прекращению экспорта иранской нефти. Однако выясняется, что потенциальные потери будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти. Согласно официальным американским данным, в сентябре Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти, увеличив за год ее производство на 20 процентов благодаря разработке сланцевых месторождений.

В ответ на удешевление нефти Саудовская Аравия объявила о намерении сократить экспорт на 500 тысяч баррелей в день.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.

Однако президент США Дональд Трамп призывает Эр-Рияд и страны-члены ОПЕК поддерживать производство на нынешнем уровне, подчеркивая, что цены нефти должны быть ниже, учитывая нынешнее предложение с спрос на этот энергоресурс.

Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий» цикл (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов.

Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за барр. — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана, пишет РБК.

Что изменилось?

В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Первоначально администрация Дональда Трампа заявляла, что цель — сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля, но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.

В октябре ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста.

Опасаясь, что предложение на рынке нефти будет расти быстрее спроса, Саудовская Аравия предложила сократить производство нефти ОПЕК на декабрьской встрече картеля. На это отреагировал президент США Дональд Трамп: он предостерег ОПЕК от сокращения нефтедобычи, заявив, что цены на нефть должны быть ниже.

Спекулятивные инвесторы (хедж-фонды) на прошлой неделе резко развернули свои позиции, сократив ставки на рост нефтяных цен до минимума с августа 2017 года.