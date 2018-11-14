Власти забирают у людей последние деньги 11 14.11.2018, 9:17

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Карикатура: newsby.org

Миграция из Беларуси достигла колоссальных размеров.

Cовсем недавно Белстат признался, что более трех миллионов белорусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Официальная статистика привыкла сглаживать углы и приукрашивать данные в своих отчетах, но если в этот раз им пришлось озвучить ошеломляющие цифры, то дела действительно плохи.

Cайт Сharter97.org попытался оценить реальный уровень благополучия белорусов и обратился за комментарием к предпринимателю из Борисова Виктору Горбачеву.

- Я видел эту цифру от Белстата и скажу, что полностью согласен с ней. Но даже она может быть большей. Из тех, кто остался в нашей cтране, действительно, более трех миллионов не могут себе позволить даже этот минимальный набор товаров и услуг.

Люди не живут, а существуют на минимальные деньги. Представьте себе, что 30-35% белорусов выживают за счет огородов, помощи близких, родителей, бабушек и дедушек. За 24 года единоличного правления Лукашенко, страна в центре Европы была доведена до нищеты.

- Согласно отчету Global Wealth Report, которая оценивает благополучие во всем мире, белорусы оказались в самом низу рейтинга. Нас обошли даже Камерун и Кения. Получается, что африканская бедность - это белорусские реалии?

- Вот видите, географическое расположение у нас в центре Европы, а в экономическом рейтинге мы находимся на уровне тех стран, которые до Европы даже доплыть не могут.

А чего спрашивается ожидать от экономики страны, в которой власти стараются выбить последнюю копейку из кармана населения.

Возьмем ситуацию с табачными киосками, которые появляются в нашей стране на каждом шагу. Интересы людей принесены в жертву интересам группы приближенных. Повыскакивали черти из «табакерок», и оказалась Беларусь в самом низу рейтинга.

Вот какое место в рейтинге мы можем занимать, если белорусские спецслужбы тратят миллионы долларов на прослушку активистов. Даже мне ответить на вопросы не дают (связь во время звонка прерывалась несколько раз - прим. Сharter97.org). Стыд и срам.

- Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин заявил, что если ничего в стране не поменяется, то из страны уедет два миллиона молодых белорусов.

- Это наша с вами реальность. Действительно, даже когда пройдешься по городу видно, что многие уезжают из страны. Кто-то пробует свое счастье и подает заявку на Green Card, кто-то получает «карту поляка». Миграция достигла просто колоссальных размеров. Уезжают даже в Австралию.

Приведу интересный пример. Недавно знакомая предпринимательница вернулась из Смоленска, открыла свое дело в Борисове, обанкротилась, плюнула на все и уехала обратно. Этой стране предприниматели не нужны.

Поэтому я абсолютно согласен с Карягиным, думаю, что около двух миллионов человек сидит на чемоданах. Это цифра, которая полностью отображает реальность. Люди хотят жить лучше, этого не отнять. По этой причине миграция будет только увеличиваться.

- Выезжающие за границу автоматически попадают в базу данных «тунеядцев». Это сотни тысяч белорусов, если не миллионы. Что бы вы посоветовали людям, которые попадают в поле действия декрета №1?

- Люди бойкотируют этот декрет. И мой совет: бойкотируйте дальше. Каждый день власти принимают новые декреты и постановления для того, чтобы максимально выжимать деньги c простых людей.

Давайте не будем реагировать на глупость властей, не нужно бежать в комиссии и подавать данные. Поддержим своих близких, свои семьи, поможем независимым СМИ. Давайте будем освещать проблемы общества, объединяться, а если мы увидим, что власти начнут сильно давить новым «тунеядским» декретом, то можем повторить протесты 2017 года. И никто нас не остановит.

- В белорусском обществе произошло деление на рядовых граждан и группу людей, которую принято называть «Дрозды». К чему приведет это разделение?

- Нужно признать, что это деление придумали не простые люди, а сама власть. Совсем недавно Лукашенко заявлял, что все, кто уезжает за границу - второсортные люди. На мой взгляд - это хамское поведение и сравнение. Cама власть вбивает клин между людьми. И к добру эту не приведет.

На улицах только и слышны разговоры: они там в кабинетах сидят, указы-декреты принимают, а мы за триста рублей работаем. Может прийти момент, когда власти попросят защиты у населения, а люди скажут: вы воровали, теперь разбирайтесь сами. Белорусы будут защищать свои семьи, свое государство и друг друга, а не вороватых чиновников.