Лукашенко увяз в китайских кредитах 14 14.11.2018, 9:20

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Чем опасны деньги из Поднебесной.

Ресурсы в долг на реализацию государственных программ с участием китайских партнеров стимулируют развитие совместных «масштабных проектов» в Беларуси. Эти средства были бы весьма привлекательными, если бы не были связанными, говорят эксперты, пишет «Завтра твоей страны».

За 9 месяцев 2018 года внешние государственные займы Беларуси от китайских банков составили почти 326 миллиона долларов. За этот же срок Беларусь вернула КНР 341 миллион долларов.

Как правило, китайские кредиты выдаются с отсрочкой погашения на 5 лет в среднем под 5-6% годовых. Хоть по процентам и отсрочке возврата они достаточно привлекательны, странам со слабой экономикой их отдавать сложно. Беларусь же ждет очередной период пиковых выплат по госдолгу. Тем более Китай, в отличие от России, не станет прощать долги или помогать в их рефинансировании.

— Беларуси стоит сбалансировать потребность в китайских кредитах, соотнести, насколько они сочетаются с другими кредитными ресурсами, которыми может воспользоваться страна, — считает бывший руководитель офиса ОБСЕ в Беларуси Ханс-Йохан Шмидт.

Становится ли Китай новым «старшим братом» Беларуси

Сами по себе китайские кредиты никакого зла белорусской экономике не несут, отмечает директор инвестиционной компании ЮНИТЕР Роман Осипов. Это один из вариантов доступа к рынку капитала. Но есть один опасный момент.

— Вопрос в том, как ими распоряжаются. Раз уж часть этих кредитов идет на закупку оборудования, работ и услуг из Китая, то здесь важно, чтобы максимально грамотно работал заказчик, который берет этот кредит: какое оборудование покупать, как вести переговоры по цене, условиям подряда, — перечисляет эксперт.

— Тем не менее важно находить баланс между кредитами и инвестициями, основываясь на современных технологиях управления бизнесом, чтобы не отставать от конкурентов, — подчеркивает Роман Осипов.

Второй важный момент, который стоит учитывать, чтобы не усложнить ситуацию с грузом китайских кредитов, — это цели и эффективность использования. В реализуемых проектах стоит учитывать важные параметры их успешности, чтобы суметь вернуть вложенные средства с процентами.

— Кредит – это инвестиция, которую нужно будет возвращать. У нас часто об этом забывают, когда разрабатывают бизнес-план проекта. А ведь одно дело написать бизнес-план на коленке и открыть завод на 100 миллионов долларов, продукция которого будет не востребована или плохо будут просчитаны цены и риски, и другое дело — подойти с умом к проработке обоснованности реализации проекта с точки зрения рынка, продукта, себестоимости, − объясняет Роман Осипов.

Так как вкладывают китайские деньги пока в основном в убыточный госсектор, кредитные ресурсы стать пустым вливанием, а белорусские власти могут увязнуть в неэффективно использованных китайских кредитах.