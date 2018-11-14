После Путина 14.11.2018, 9:54

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Россия не является страной ожидаемых шагов.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что после смерти президента России Владимира Путина к власти в стране придет человек, готовый дальше реализовывать оккупационную политику, поскольку таковым является запрос российского общества.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что не исключает в будущем прихода к власти человека, готового реабилитировать Путина.

"Сейчас все это очень трудно спрогнозировать именно потому, что Россия не является страной ожидаемых шагов, она не является страной, где действуют законы. Там очень многое зависит от эмоций руководителя, от конкретного человека. И, к сожалению, эта ситуация, которая делает невозможным нормальное поступательное развитие России как демократического государства", - сказал он.

По словам Вятровича, очень сложно прогнозировать, что будет с Россией после ухода Путина. Однако украинцам не стоит ожидать от этого процесса позитивных для своей страны изменений.

"Но, вместе с тем, хотел бы разочаровать украинцев, которые верят в то, что проблема России - это только Путин, и, когда не станет Путина, ситуация в России кардинально изменится. Нет, к сожалению. Путин является отражением тех общественных запросов, которые есть в России. Россия хочет авторитарного руководителя. Россия хочет руководителя, который угрожает этому миру и готов прибегнуть к применению ядерного оружия", - констатировал эксперт.

Напомним, во время чата в "Главреде" Вятрович подчеркнул, что после освобождения Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой, так как именно скорость обеспечит успех реформы.