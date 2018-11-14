Из потерпевшего в обвиняемые: брестчанин доказывает, что не он бил милиционера, а наоборот 1 14.11.2018, 9:59

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Милиция со стрельбой штурмовала частный дом из-за «громкой музыки».

35-летний житель Бреста Сергей Ярось говорит, что 11 сентября прошлого года его при задержании избили сотрудники милиции. 7 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело за превышение милиционерами служебных полномочий, а затем еще одно — но уже в отношении самого Сергея: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Первое было прекращено, а второе направлено в суд. Так бывший потерпевший стал обвиняемым, пишет tut.by.

Сергей Ярось без малого месяц находится в следственном изоляторе. Инцидент, который стал поводом для возбуждения двух уголовных дел, произошел 11 сентября прошлого года. В тот день Сергей с двумя друзьями отдыхал на своем придомовом участке в частном секторе Бреста. Компания расположилась за столом у забора в дальнем углу территории: жарили шашлыки, разговаривали, выпивали. Около 18.00 соседка Сергея, с которой, по словам родственников, у него сложились натянутые отношения, вызвала милицию, пожаловавшись на громкую музыку.

— Пришли два милиционера, — рассказала мама обвиняемого Валентина Ярось, которая знакома с материалами дела. — Сын калитку на щеколду не закрывал. Милиционеры открыли калитку. Один из них включил свой телефон и записывал видео. Эту видеозапись я видела. Они стали разговаривать. Мата не было. Ни со стороны милиции, ни со стороны сына. Сын им сказал что-то вроде: «Ребята, так как я вас сюда не приглашал, вам до свидания. Я вас услышал. Я пошел выключать музыку, а вам — вот выход». На этом заканчивается видеозапись.

Милиционеры вышли за ворота, а затем участковый вызвал на место дополнительный наряд.

— Сын сказал, что он пошел в дом, выключил музыку и стал резать мясо. Его друг (Игорь Богуш) пошел в туалет. Там через окно он заметил, что на заборе с пистолетом сидит милиционер. Сын подошел — и увидел участкового на заборе с пистолетом в руке. У нас шла стройка, и возле забора стояли пластмассовые ящики. Мы на них положили обрубки досок, которые у нас были. Он [участковый], видно, когда прыгал с забора, попал на эти доски, и они развалились. Его коллеги (которые стояли за воротами) услышали шум, грохот, сломали калитку, ворота, ворвались во двор. Надели всем троим наручники, бросили на землю.

Слова Валентины совпадают с показаниями Сергея, которые он давал, когда был потерпевшим по уголовному делу. Следователю парень рассказал, что через несколько минут после того, как ушли милиционеры, он заметил одного из них сидящим на заборе с пистолетом в руке.

«В это же время во двор забежали другие сотрудники милиции. Кто-то из них брызнул в глаза слезоточивым газом из баллончика, произвел загиб рук за спину и сковал их наручниками, затем уложил на землю. Когда он [Сергей] находился на земле, последовали множественные удары ногами в грудную клетку и в наружную поверхность бедер справа и слева, которые наносились почти одновременно в течение 20 секунд. В этой связи он [Сергей] уверен в том, что били его в этот период не менее 3 человек. Спустя непродолжительное время кто-то из сотрудников милиции в течение 2−3 секунд брызгал в лицо слезоточивым газом, после чего ему [Сергею] были нанесены 3 удара ногой в левую часть головы, 2 удара в левое плечо, 1 удар в левую половину грудной клетки. Кто именно из сотрудников милиции наносил ему указанные удары, он [Сергей] не видел», — сообщается в показаниях.

Событиями того дня поделился друг Сергея Игорь Богуш, которого также задержали милиционеры:

— Соседи вызвали милицию на то, что музыка у нас играла. Пришел участковый с еще одним сотрудником, зашли сами во двор, увидели, что мы там отдыхали, — и уже было какое-то предвзятое отношение, мол, выпившие.

По воспоминаниям Игоря, их компания общалась с сотрудниками корректно. Затем милиционеров попросили покинуть участок и проводили до калитки.

— Они ушли, но сказали, что вернутся. Через некоторое время (я уже был в доме) я услышал стук в ворота, будто их кто-то ломал. Я выглянул в окно и увидел участкового с пистолетом. Крикнул Сергею, что к нам лезут через забор. Отошел от окна, услышал выстрел, топот на улице. Я вышел на крыльцо, они лежали лицом вниз. Я руки поднял, мне тоже надели наручники, уложили лицом вниз. Потом услышал удары, стоны, — рассказывает Игорь.

По словам парня, он слышал, как Сергею наносили удары, но кто конкретно его избивал, не видел, так как лежал лицом вниз.

Задержанных доставили на освидетельствование, а затем в Ленинский райотдел милиции.

— Там я увидел гематому на голове Сергея, ссадины, — говорит Игорь.

Ночь они провели в камере, а на следующий день их доставили в суд, который признал всех троих виновными в мелком хулиганстве и назначил каждому по 230 рублей штрафа. Как указано в постановлении, парни в состоянии опьянения из хулиганских побуждений выражались нецензурной бранью, беспричинно кричали, громко слушали музыку, на замечания не реагировали.

— После суда их опять погрузили в милицейскую машину, отвезли в Ленинский РОВД и еще около двух часов там держали, читали нотации, как плохо они себя вели, — рассказывает Валентина.

По словам женщины, около 14.00 парней отпустили. Сергей пришел домой переодеться, так как на нем со вчерашнего вечера не было майки, а на ногах были розовые женские домашние тапочки. В 14.55 он обратился за медицинской помощью в больницу.

По заключению эксперта, Сергей получил менее тяжкие телесные повреждения (по признаку длительности расстройства здоровья — на срок не более четырех месяцев). У него диагностировали переломы двух ребер слева и одного справа, а также кровоподтеки и ссадины на голове, торсе, руках и бедрах.

— На следующий день к нему пришел следователь и спросил, будем ли мы писать заявление на милиционеров. Сережка мой написал, — рассказала мама обвиняемого.

Спустя более чем полгода, 7 мая 2018-го, Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, неустановленные лица из числа сотрудников ОВД администрации Ленинского района Бреста и Ленинского отдела Департамента охраны МВД, явно выходя за пределы прав и полномочий, умышленно, без какой-либо служебной необходимости, путем нанесения многочисленных ударов ногами по различным частям тела применили насилие к Сергею Яросю, повлекшее причинение менее тяжких телесных повреждений.

Подозреваемыми признали участкового и двух его коллег, которые участвовали в задержании.

«Произвел один выстрел в воздух из табельного оружия»

На допросе в качестве подозреваемого участковый сообщил, что в 18.10 прибыл с коллегой к дому Сергея по сообщению о громко играющей музыке. На их замечание отдыхающие не отреагировали и вытолкали за калитку. Милиционер сообщил о произошедшем в дежурную часть, дождался дополнительного наряда, а затем четыре сотрудника милиции вновь подошли к забору Сергея. Калитка была закрыта, а неоднократные просьбы ее открыть остались без внимания.

Как пояснил милиционер следователю, после задержания нарушителей никто Сергея Ярося не избивал. Двое других подозреваемых сотрудников дали аналогичные показания.

«Для проникновения на дворовую территорию дома он [участковый] перелез через забор. Когда он находился на дворовой территории дома, Сергей Ярось бросил в него деревянный брус, который попал ему [участковому] в предплечье левой руки и левую сторону грудной клетки. Для нейтрализации оказываемого на него противоправного воздействия он произвел один выстрел в воздух из табельного оружия», — как следует из материалов дела, установило следствие.

Уголовное дело о превышении служебных полномочий милиционерами прекратили 30 сентября 2018 года «за отсутствием в их действиях состава преступления».

«В ходе предварительного следствия достоверно не установлены лица из числа сотрудников органов внутренних дел, причинившие (…) телесные повреждения Сергею Яросю», — указано в постановлении о прекращении.

В документе сказано, что двое друзей Сергея, которые были задержаны вместе с ним, слышали, как их товарища избивали, но ни ударов, ни кто их наносил, они не видели: одному распылили баллончик в глаза, второй лежал на земле лицом вниз.

«Показания указанных лиц [Сергея и его друзей] о том, что перед нанесением ударов они слышали реплики [участкового], который, по звуку голоса, стоял рядом с Яросем не могут достоверно свидетельствовать о том, что именно указанный сотрудник милиции наносил удары Яросю», — говорится в постановлении о прекращении дела.

Также во время следствия достоверно не установлены время и обстоятельства получения Сергеем телесных повреждений.

Обжалование решения о прекращении дела в областную прокуратуру результатов не дало. Сейчас родственники Сергея пытаются отменить постановление через суд Ленинского района Бреста.

По факту применения милиционерами физической силы и использования оружия проводилась служебная проверка УВД Брестского облисполкома. Как указано в ответе из ведомства, «в действиях сотрудников Ленинского РОВД нарушений требований ведомственных нормативно-правовых актов не выявлено». В управлении собственной безопасности МВД по Брестской области Сергею Яросю сообщили, что оснований для повторного разбирательства не имеется.

«Повода заходить повторно во двор к Сергею Яросю у работников милиции не было»

20 сентября 2018 года было возбуждено другое уголовное дело — уже в отношении Сергея Ярося и его друга Александра Гутько, который отдыхал вместе с ним на участке. Согласно документам, мужчины, действуя группой, 11 сентября прошлого года применили насилие в отношении участкового и его коллеги.

Александр, мол, схватил участкового за форменное обмундирование в области груди и, удерживая его, стал выталкивать в сторону калитки, а также умышленно толкнул не менее двух раз рукой в спину, «чем причинил физическую боль и побои, а также повредил правый нагрудный карман». Сергею вменяется то, что он нанес коллеге участкового не менее одного удара рукой в область предплечья правой руки и толкнул не менее двух раз рукой в спину, чем также «причинил физическую боль и побои».

Кроме того, Сергею Яросю вменяется еще два эпизода насилия. Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, мужчина нанес участковому один удар деревянной палкой в левое предплечье, когда сотрудник милиции взобрался на забор, чтобы оценить ситуацию. Затем, когда правоохранитель находился на участке за воротами, Сергей кинул в него деревянную палку, и попал в область левого предплечья.

— Расследование уголовного дела было завершено и передано в прокуратуру для направления в суд, — сообщил Дмитрий Иванюк.

Адвокат Сергея Ярося написала ходатайство прокурору Брестской области Виктору Климову с требованием прекратить предварительное расследование по делу о насилии в отношении сотрудника милиции за отсутствием состава преступления.

«Анализируя и сопоставляя противоречивые объяснения, показания потерпевших и свидетелей по данному делу, напрашивается вывод о том, что повода заходить повторно во двор к Сергею Яросю у работников милиции не было, как и не было необходимости производить их задержание, так как поведение парней во дворе не было противоправным. Сергея Ярось и его друзья согласились с требованиями сотрудников не нарушать покой соседей и выключили музыку», — указала в своем ходатайстве защитница обвиняемого.

Материалы уголовного дела о насилии в отношении милиционеров уже изучены прокурором и направлены в суд. Дата начала разбирательства еще не назначена.

Санкция статьи предусматривает арест, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.