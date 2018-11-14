Нате вам! 2 Алексей Мельников

14.11.2018, 10:09

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Алексей Мельников

Теперь – не останавливаться. Вперед – к победе.

Тот факт, что граждане России всего за несколько дней смогли собрать средства на выплату огромного штрафа в 22 млн. рублей журналом The New Times, говорит о том, что не все в нашем обществе раздавлено, прижато к земле, размазано.

Многие в нашей стране готовы защищать свободу и человеческое достоинство.

И нашли для этого возможность.

Властям дан энергичный, быстрый и достойный ответ.

Нате вам!

За все. За войну против Украины. За крымнашизм. За пенсионный грабеж. За золотовские бандитские угрозы. За путинщину и кадыровщину. За обогащение чиновной верхушки на стране. За рост налогов. За уничтожение свободного телевидения, газет, журналов.

Пусть этот ответ пока совсем небольшой.

Пусть это лишь маленький, почти незаметный шаг к свободе для российского общества.

Но это огромный шаг для каждого из нас, кто принял участие в этой быстрой кампании сбора средств и почувствовал, что не одинок.

Теперь – не останавливаться. Вперед – к победе.

Алексей Мельников