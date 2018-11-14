Группа Tequilajazzz: Когда белорусы Re1ikt поют нашу песню, думаем, что кавер превзошел оригинал 14.11.2018, 10:46

Петербургская группа Tequilajazzz выступила в Минске после долгого перерыва.

В клуб Re:public Tequilajazzz приехала с юбилейным туром. В этом году группа отмечает двадцатипятилетие, пишет kp.by. За это время музыканты несколько раз заявляли, что коллектив прекращает существование, менялся состав – бессменными все время оставались вокалист Евгений Федоров и барабанщик Александр Воронов.

– Страшная цифра! – засмеялся Федоров, рассказывая о двадцатипятилетии группы. И тут музыкантам на сцену кто-то из зрителей протянул презент. – О, ничего себе! Саша, посмотри: значок в цветах национального флага Беларуси, а на нем написано: Tequilajazzz 25. Спасибо за подарок. Саша оценил. Я тоже оценил, но Саша же у нас отсюда родом.

Александр Воронов в Беларуси бывает гораздо чаще, чем группа, в которой он играет. В этом году успел побывать три раза, правда два из них – в аэропорту.

Людей на концерте было достаточно немного

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– А один раз ездил на малую родину, – рассказывает барабанщик. – Я родился в Ленинграде, но мои родители из Беларуси – из очень старого города Могилевской области – Кричева. А калі на беларускай мове, гэта горад Крычаў.

Новость о том, что на концерте будут звучать старые хиты публика восприняла криками одобрения, новенького, судя по реакции, никто не ждал.

– Как-то встретил накануне концерта в Петербурге парня. Он спросил, будем ли играть что-нибудь новенькое. И когда я сказал, что нет, он вздохнул с облегчением: «Фух! Хорошо», – вспомнил историю Федоров. – Мы подумали, что юбилейный тур должен быть ретроспективным, с упором на старые песни. В общем, лютый олдскул!

На рассказы Федорова о том, что из-за тумана группе будет непросто улететь из Минска, зрители кричали: "Оставайтесь!"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так и получилось: звучали старые песни. Перед «антипедагогической» песней «Бляха Муха» Федоров заговорил про брата Андрея Михайлова, с которым вместе играли в группе «Объект насмешек».

– Из-за этой песни нам все время хотят запретить гастроли. Это только моя вина. Точнее, вина моего старшего брата, который ее когда-то написал, – сказал музыкант. – Я обещал, что до самой своей кончины (надеюсь, это произойдет нескоро) буду эту песню исполнять. Песня антипедагогическая, рассказывающая, как стать плохим и хорошим. Или хотя бы лысым – таким же, как и я.

Перед песней «Миллионы медленных лилий» Федоров похвалил белорусскую группу Rel1ct. А Воронов, кстати, тепло отзывался о TonqiXod.

– Нам непросто ее играть, потому что мы теперь знаем новую версию в исполнении вашей белорусской группы Rel1ct, – сказал Евгений Федоров. – И, кажется, это тот случай, когда кавер-версия превзошла оригинал. Когда мы играем, я все время сравниваю: «Ух ты! Недотягиваем мы».

Минский туман не принимал «Текилу», а вот публика – вполне

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На следующий день после минского концерта в юбилейном туре группы был Калининград. В соцсетях Tequilajazzz появилась запись о том, что эту же песню перепела местная группа «Хедшот». Несколько лет назад песню пела и литовская певица Алина Орлова.

– Кстати, мой любимый бас-гитарист освоил новую смежную профессию. Его теперь не выгнать из-за барабанов, – пошутил Воронов, когда Федоров занял место барабанщика.

Когда концерт окончился, а большая часть зрителей уже стояла в очереди в гардероб, Евгений Федоров смыл с лица торт и вышел на танцпол. Сделал селфи с фанатами и поставил несколько автографов, потому что «на диске такой хорошей группы всегда приятно расписаться».