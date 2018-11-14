В Чехии заговорили о добровольной отставке премьера 14.11.2018, 11:17

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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш может подать в отставку из-за «крымского скандала» с сыном.

Чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Как пишет издание Novinky.cz, в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения относительно этих обвинений, сообщает «Европейская правда».

По информации СМИ, социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

То же произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, когда премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега по партии Питер Пеллегрини.

Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то последние не исключают возможности роспуска парламента, что приведет к досрочным выборам.