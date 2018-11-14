Нужен ли такой праздник 7 Михаил Пастухов

14.11.2018, 11:18

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Михаил Пастухов

Зачем праздновать первомай, если треть работников получает $150—200?

В Беларуси много праздников, как государственных, так и других. Большинство из них уже прошли, но некоторые еще предстоит отметить. Попробуем взглянуть на них с правовой точки зрения.

Государственные праздники

В соответствии с новой редакцией Конституции государственные праздники и праздничные дни устанавливаются президентом (п.18 ст.84). Когда-то давно, 26 марта 1998 года, А.Лукашенко подписал указ №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». С того времени мы и живем по разрешенным праздникам.

Самые важные из праздников имеют статус государственных. Их всего пять: День Конституции (15 марта); День единения народов Беларуси и России (2 апреля); День Победы (9 мая); День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного Флага Республики Беларусь (второе воскресенье мая); День независимости Республики Беларусь (3 июля).

Конечно, за 20 лет многое изменилось в стране и в отношении к праздникам. Например, в результате внесения поправок в Конституцию 1994 года от нее, как говорят, остались лишь ножки и рожки. А если быть точным, то одна президентская власть.

День единения народов Беларуси и России не вызывает радости у многих белорусов, поскольку они представляют, чем может завершиться это «единение». Тем более, что на высшем уровне уже договорились о принятии военной доктрины «cоюзного государства» на период 2018—2022 годов.

День Победы стал носить во многом мифический характер, так как уже не осталось в живых самих победителей. День герба и флага также является неоднозначным в силу того, что исконные белорусские герб и флаг были упразднены в результате сомнительной процедуры референдума 1995 года. Это же относится и ко Дню независимости, который не имеет ничего реального с обретением Республикой Беларусь независимости.

Иные праздники

Кроме государственных, А. Лукашенко установил и так называемые общереспубликанские праздники. Их тоже пять: Новый год (1 января); День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (23 февраля); День женщин (8 марта); Праздник труда (1 мая); День Октябрьской революции (7 ноября).

И здесь не все так просто с исторической и правовой позиций. Прежде всего, обратим внимание на 23 февраля, когда, по исторической мифологии, в 1918 году отряды Красной армии якобы разгромили немецкие войска под Нарвой и Псковом. Во-первых, это не соответствует действительности (никаких боевых действий там не было), а, во-вторых, какое это имеет отношение к белорусским землям, которые тогда находились под немецкой оккупацией? Лишь в декабре 1918 года немцы покинули Минск, как и российские территории, чем воспользовались войска Красной армии и большевики, принесшие в Беларусь советскую власть.

Известно, что белорусские вооруженные силы начали создаваться после обретения страной суверенитета в 1991 году. Тогда по инициативе объединения «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў» проводилась вербовка офицеров для службы в белорусской армии. 8 сентября 1992 года, в годовщину победы объединенных войск ВКЛ под Оршей (1514 г.), более 3 тысяч белорусских мужчин на площади Независимости принесли присягу на верность Беларуси. На мой взгляд, этот день можно считать национальным праздником — Днем воинской славы белорусского народа.

Что касается Праздника труда, то отмечать его в далеко не самой богатой стране Европы как-то неудобно и даже стыдно. Какой это праздник, если почти третья часть работников получает реальную заработную плату на уровне 150—200 долларов? Очевидно, что сначала надо создать подходящие условия для праздника труда и дать каждому работнику хотя бы по 500 долларов зарплаты, что является минимальным стандартом для европейских стран.

В Беларуси не забыты и религиозные праздники. К ним относятся: Православное Рождество (7 января); Пасха (по календарю конфессий); Радуница (по календарю православных конфессий); День памяти («Дзяды») — 2 ноября; Католическое Рождество (25 декабря).

Кроме того, установлены памятные дни, в которые рекомендуется вспоминать жертв трагедий, в том числе: День чернобыльской трагедии (26 апреля), День памяти жертв Великой Отечественной войны (22 июня).

Особое место среди праздников в Беларуси занимает 7 ноября как День Великой Октябрьской социалистической революции. Раньше, до 1991 года, он был главным государственным праздником СССР. Позднее в постсоветских республиках от него стали отказываться. Так, в России с 2005 года он стал называться Днем народного единства и его перенесли на 4 ноября. В Кыргызстане день 7 ноября остается выходным, но в этот день вспоминают погибших в восстании против гнета царской России 1916 года.

В настоящее время только Республика Беларусь отмечает этот день как праздник.

Нужен ли такой праздник?

Сейчас уже широко известны неисчислимые бедствия, которые принес народам большевистский режим и его карающий меч ВЧК — НКВД — МГБ — КГБ. По официальным данным, число репрессированных в Беларуси с 1917 по 1952 годы превышает 600 тысяч человек. Однако белорусский историк Игорь Кузнецов считает, что жертв сталинского режима было гораздо больше — не менее 1,5 млн человек.

Со временем появляются все новые свидетельства человеконенавистнической политики той власти. Оказывается, голодомор 30-х годов поразил не только Украину, но и многие регионы Беларуси. По приблизительным данным, от голода в Беларуси могли умереть от 200 до 500 тысяч человек.

29 октября Конвервативно-Христианская партия БНФ организовала шествие в День памяти предков «Дзяды». Участники акции пришли в Куропаты, где на протяжении пяти месяцев организуется вахта против открытия ресторана.

Вечером того же дня представители белорусской общественности почтили в Куропатах память расстрелянных в 1937 году более 100 «белорусских националистов» — литераторов, поэтов, государственных деятелей. Участие в этом мероприятии приняли такие известные люди Беларуси, как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, поэт-публицист Сергей Законников, поэты Михась Скобла, Андрей Хаданович, историк Владимир Орлов, Олег Трусов, Алексей Янукевич.

На мой взгляд, День памяти жертв сталинских репрессий следует признать памятным днем, а вот День 7 ноября — отменить. С точки зрения права террор против людей квалифицируется как геноцид, по которому в качестве обвиняемых должны проходить все причастные к нему лица. Такое преступление не имеет срока давности и не подлежит забвению. Расследование по нему должно продолжаться вечно, пока жив народ. Для назидания потомкам надо открыть институт памяти жертв политических репрессий с раскрытием всех архивов.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»