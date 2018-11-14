Как Сурков выбирал глав «ДНР» и «ЛНР» 14.11.2018, 11:38

1,706

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Новые властители фейковых «республик» начнут мстить неугодным.

Кандидаты на посты глав самопровозглашенных республик Донбасса, одобренные Москвой, победили практически «всухую» при высокой явке. По данным Центральных избирательных комиссий в «ДНР» на пункты для голосования пришло более 1,6 млн человек. Считается, что это свыше 80% населения республики. В «ЛНР» проголосовало 77% избирателей. И хотя точные цифры еще неизвестны, уже ясно, что подавляющее большинство жителей в едином порыве поддержали кандидатуры глав, до сего момента носивших приставки ВРИО. В «ДНР» это Денис Пушилин, а в «ЛНР» – Леонид Пасечник. The Insider пообщался с местными жителями и источниками и выяснил, как Кремль обеспечивал эту явку и результаты.

Голосуй или Украина

«Никакой интриги, что у нас, что в «ДНР» не было абсолютно, – рассказывает The Insider источник, близкий к руководству «ЛНР», – Четко определено и заранее расписано как по нотам – кто тот единственный кандидат, который может и должен выиграть. Так в «ЛНР» Пасечник победил безальтернативно. За тех конкурентов, кто остался в списке, голосовать хотелось еще меньше, чем за него. Их отлично отобрали: глупый и бестолковый человек, старая бабушка и т.д. Любой более-менее уважаемый политик был бы реальной угрозой для Пасечника. Но сейчас такого кандидата в республике нет. Все лидеры «русской весны» либо погибли при крайне подозрительных обстоятельствах, либо выдавлены из региона».

По словам нашего собеседника, власти оставалось лишь обеспечить явку. Обычно активная часть избирателей – пенсионеры, в этот раз могли испугаться идти голосовать. Якобы украинская сторона запугала их обещаниями вычислить всех, кто участвует в выборах, и лишить их пенсий (сообщения об этом были в региональной прессе). А поскольку подавляющее большинство стариков получают украинскую пенсию, для них это имеет жизненно важное значение.

«Пряником», использованным властями для увеличения явки, в Донецке стали раздаваемая на многих участках бесплатная каша, распродажа по копеечным ценам продуктов питания, выступления ансамблей самодеятельности и беспроигрышная лотерея, в которой каждый пришедший получал на счет мобильного телефона от 50 до 100 руб. «Кнутом» же для бюджетников оказалась угроза увольнения тех, кто не захочет добровольно волеизъявляться. Более того, после плебисцита многие учителя, врачи и прочие госслужащие обязаны были проследовать для участия в праздничном митинге-концерте на центральную площадь города – площадь имени Ленина, и это при том, что во все прочие дни митинги в «ДНР» строжайше запрещены по закону военного времени. Пенсионерам урны приносили домой. Предварительно обзвонив квартиры, чтобы убедиться, что хозяева дома. Мобильные пункты для голосования привозили на линию фронта. Военнослужащие с местной пропиской ставили галочки прямо в окопах.

Впрочем, для сторонников независимости от Украины голосование было скорее символическим жестом – пусть кандидаты не вызывают восторга, зато сам факт существования самостоятельной республики не должен ставиться под сомнение.

«Леонид Пасечник, бывший министр госбезопасности – не самый худший вариант, – полагает источник The Insider в «ЛНР», – Когда убрали Игоря Плотницкого (бежал из «ЛНР» в Россию в ноябре 2017 года), все думали, что его место займет Игорь Корнет (министр внутренних дел «ЛНР»). Потому что именно с его конфликта с Плотницким началась история отставки последнего. Ясно, что в итоге вопрос решался в Москве. В итоге был выбран Пасечник. Возможно, Корнет сознательно решил не ходить в главы. Слишком уж непросто складывается судьба у руководителей республики. Никто из них еще не досидел полного срока».

В «ДНР» , по мнению источников The Insider, ситуация более зловещая, чем у соседей. Так, проживающий в Донецке с марта 2014 года публицист Роман Манекин называет происходящие в республике события правовой катастрофой. За критику властей Романа уже трижды похищали и подвергали пыткам местные силовики. Последний раз в начале ноября 2018 года, после того, как он стал автором петиции с требованием об отмене выборов. При этом Манекин продолжает позиционировать себя, как убежденный сторонник народности донбасских республик.

Публицист предполагает, что уничтожение прежнего главы «ДНР» Александра Захарченко, взорванного 31 августа в центре Донецка, стало отправным пунктом для дальнейшего передела власти и финансовых потоков в регионе.

«Сегодня всем уже ясно, что Захарченко уничтожили не украинские диверсанты, – объясняет Манекин, – Установить взрывное устройство в кафе, принадлежащем одному из сотрудников личной охраны главы, да еще и за несколько часов до того, как состоялся взрыв, мог только человек из ближнего круга погибшего. Судя по сохранившимся записям с камер наблюдения, вычислить всех, кто входил в заведение накануне взрыва, не представляет никакого труда. То, что никого не задержали, означает, что не ставилось такой задачи. Все последующие события четко показывают, что переворот был тщательно спланирован».

Роман Манекин рассказывает, что согласно Конституции «ДНР» , в случае смерти главы республики его полномочия должны быть переданы представителю исполнительной ветви власти – первому вице-премьеру. Поскольку эта должность была вакантной, на пост мог претендовать один из трех вице-премьеров. Поэтому назначение одного из них – Дмитрия Трапезникова, произошедшее сразу после смерти Захарченко, было сравнительно легитимным. «Но 7 сентября в ««ДНР» » произошел государственный переворот, – продолжает публицист, – Трапезников и другой вице-премьер Александр Тимофеев (позывной «Ташкент») ночью были захвачены соответствующими специалистами и вывезены в Россию. А власть узурпировал представитель другой ветви власти – законодательной. Голосованием депутатов Народного совета – органа, не уполномоченного по закону принимать такие решения, ВРИО главы был назначен председатель этого совета Денис Пушилин».

По словам Манекина, Денис Пушилин имеет огромный антирейтинг в «ДНР» , объективно обусловленный его биографией. До событий 2014 года Денис Пушилин был известен как активист финансовой пирамиды «МММ». Публицист рассказывает, что заняв пост главы «ДНР» , Пушилин сразу же начал нарушать закон. Так, по Конституции «ДНР» , Центральную избирательную комиссию должны формировать как глава республики, так и Народный совет. А Пушилин, став ВРИО главы и не сняв с себя полномочий депутата совета, единолично назначил состав ЦИК и лично настоял на назначении председателем своей помощницы по общественному движению «Донецкая Республика» Ольги Поздняковой.

С этого началась цепь очень странных совпадений, благодаря которым в списке кандидатов не осталось фактически ни одного реального конкурента Пушилину. Из законодательства о выборах была исключена норма, позволяющая подавать документы на регистрацию представителям кандидата. И после этого запретили выезд из России Александру Ходаковскому, который пользуется серьезным авторитетом в военной среде «ДНР» . Он не смог подать документы и, соответственно, принять участие в предвыборной гонке.

Потом произошел взрыв на собрании в поддержку другого кандидата – Игоря Хакимзянова. При этом кроме самого Хакимзянова, получившего сильные ожоги и контузию, пострадало еще несколько человек. И были уничтожены документы, необходимые для регистрации.

«Оставшиеся в списке кандидаты отвратительны мне по своей сути, – говорит Манекин, – Например, Елена Шишкина – судья такой комедийной структуры, как «Украинский трибунал», призванной судить преступников, вроде Петра Порошенко. Шишкина известна тем, что она является бесплатным адвокатом, работающим в интересах МГБ. В ее задачу входит убеждение людей, арестованных этой структурой, давать признательные показания. При этом она еще и берет с их родственников крупные суммы – от $1 тыс. Уже есть потерпевшие, подавшие в адрес Шишкиной иски о возврате заплаченных ей средств».

Одна из руководителей движения «Свободный Донбасс», Екатерина Губарева, была похищена. В этом время состоялся так называемый съезд этого движения, где был выдвинут другой кандидат – Роман Храменков. Еще через несколько дней в фальсификации подписей был обвинен супруг Екатерины Павел Губарев. В итоге Губаревы под страхом уголовного преследования вынуждены были покинуть «ДНР» . Один из представителей «Союза левых сил Донбасса» Александр Смекалин, предлагавший в знак протеста против произвола властей организовать всеобщую забастовку и провести митинг, также был захвачен.

При этом Пушилину подписи собирались за счет бюджетников прямо на предприятиях. Манекин лично общался с людьми, которых принуждали расписываться в подписных листах под страхом увольнения. Члены избирательных комиссий рассказывали Роману Манекину о беседах с целью склонить их к вбросам бюллетеней и другим фальсификациям. Им заранее была дана соответствующая команда и предоставлены эти бюллетени. Объявлено, что участки для голосования охраняли бойцы, подчиняющиеся министру МВД Алексею Дикому <именно по приказу Дикого Романа Манекина похищали в 2017 году, сломали ему ногу и около месяца держали за решеткой – The Insider>. Для этого выделено 2500 вооруженных сотрудников.

«Всего я насчитал по теме выборов 23 нарушения законов «ДНР» и международного права, – добавляет Манекин, – Ясно, что в таких условиях победил Денис Пушилин. Опыт всей его деятельности показывает полную неспособность организовать какие-либо процессы. Пушилин известен, как представитель «ДНР» на переговорах в Минске и как председатель Верховного совета. Оба этих направления он полностью провалил. Минские соглашения не выполняются, а на их фоне регулярно обстреливаются города и поселки Донбасса, разрушаются дома, гибнут старики, женщины, дети. Законодательная деятельность просто разбита вдребезги. Подпись Пушилина стоит под сотнями законодательных и нормативных актов, противоречащих Конституции «ДНР» и международному праву».

Рука Суркова

«То, что происходит на Донбассе, можно назвать как угодно, но только не выборами, – заявляет The Insider житель Донецка Андрей Сафронов, активист и участник «Русской весны», – Назначение, продавливание, насилие – любое из этих определений, но только не «выборы». Все возможные соперники изначально не допущены, больше того – уничтожены. Есть заранее назначенный кандидат, и теперь перед политтехнологами поставлена задача «нарисовать» явку, чтобы придать этому процессу хоть какую-то легитимность. Пушилина нельзя отделять от предыдущей команды «Ташкента», Трапезникова. Идет ротация, под разные задачи на поле выпускаются разные игроки, кого-то сажают в запас, кого-то отправляют в дубль. Но это все равно одна команда, с одним тренером. По сути единственный смысл этого действа – снять часть ответственности за беспредел и воровство с «кураторов» и переложить на народ, который якобы «сам избрал».

Андрей Сафронов считает, что сегодняшний процесс – это мина не только под легитимность «ДНР» , но и для самой России. Москва, протаскивая в главы Пушилина, преступная деятельность которого, по словам Сафронова, ни для кого ни на Донбассе, ни на Украине не является секретом, создает классический предмайданный сценарий, когда беспредел власти снимает с народа все ограничения в выборе методов самозащиты.

«Понятно, что все это сразу проецируется на Москву и Россию, – говорит Сафронов, – Ведь рулят всем процессом оттуда (что также здесь всем очевидно), а значит для изнасилованного таким образом народа корень зла – там. Постепенно из маяка и союзника РФ превращается в нечто пугающее».

По региону может прокатиться новая волна арестов, нынешние властители начнут мстить неугодным

Роман Манекин предполагает, что вся эта игра выгодна в корыстных интересах лишь одному человеку – Владиславу Суркову. Публицист уверен, что этого чиновника отодвигают от донецкой тематики и, соответственно, финансовых потоков, с которых он, видимо, имел свой гешефт. И Пушилин нужен Суркову в качестве гаранта сохранения контроля над этой сферой и территорией. «Проведение этих выборов – это прямой вызов Минским соглашениям, – поясняет Манекин, – думаю, что после выборов по региону прокатится новая волна арестов. Пока что они побаиваются скандалов, но после того, как все закончится, руки будут развязаны. И нынешние властители начнут мстить неугодным, посмевшим им противоречить».

Подробнее о роли Суркова в судьбе оккупированных украинских территорий читайте в материале «Слава в Украине. Взломанная переписка Суркова».