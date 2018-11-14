Блогер Лапшин: Ваш прокурор помогает мне наказать белорусские власти 14.11.2018, 11:47

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Александр Лапшин

Между Баку и Минском есть коррупционная связка.

Все же есть чиновники, которых можно назвать людьми с большой буквы. К таким относится белорусский прокурор Максим Сергеевич Григорьев из международного отдела Генпрокуратуры Беларуси. Именно он представлял интересы Баку в процессе о выдаче меня из Беларуси в Азербайджан, пишет блогер Александр Лапшин в "Фейсбуке".

Один из его коллег, на правах абсолютной приватности написал мне, что Григорьев чей-то там сынок и лезет вверх по головам сотрудников. И еще поведал, что когда Беларусь занималась экстрадицией меня в Азербайджан, этот Григорьев отправлял в Баку служебную записку, где написал "...ваши обвинения по госгранице и призывам к нарушению территориальной целостности не соответствуют УК РБ, добавьте что-нибудь про ОПГ, тогда все сделаем оперативно". В соцсетях он шифруется, вы не найдете его профайл ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке, нигде.

Каюсь, я ненавидел этого тщедушного мужчину всем сердцем и в мыслях желал ему всех возможных бед и несчастий.

Прошло два года. И вдруг, на прошлой неделе он мне пишет с женского аккаунта в Фейсбуке и просит прощения. Типа, он просто выполнял приказы сверху и Азербайджан ему в душе столь же отвратителен, как и большинству из нас. В первый момент я решил, что это розыгрыш. Он в своем уме? Или пьян? Он мне написал, что у него есть документ, который я и мои адвокаты искали год и не нашли.

Я думал, что майоришко попросит денег. Но он внезапно этот документ прислал мне в виде скриншота прямо в Фейсбук. Раздобыть такой компромат против Беларуси (против которой мной подана жалоба за нарушение правил экстрадиции в совет по правам человека ООН в Женеве) я бы даже не смог, для этого надо было иметь доступ в архивы их Генпрокуратуры.

Речь идет о моем заявлении о дополнительной защите, которое было мной подано 03.02.2017 и на которое власти Беларуси были обязаны отреагировать в срок, не превышающий 15 суток исходя из закона. Но они заявили в СМИ, что якобы я никогда данное заявление не подавал. И вот, Максим Сергеевич мне этот документ присылает. И более того, не имеет ничего против того, чтобы я указал его имя. Он ненормальный? Не знаю. Но сказал, что ему нечего бояться и что скоро в Беларуси все будет по-другому. Ну, ему виднее. Даже если это прислал не он, а его коллега, желающий его подсидеть.

Взгляните, вот официальное заявление в СМИ от 08.02.2017 от начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, что блогер Александр Лапшин не подавал ходатайство о предоставлении дополнительной защиты. И рядом с ним скриншот заявления о предоставлении дополнительной защиты от 03.02.2017.

Безусловно, что сей документ уже отправлен к Женеву и приложен к моему делу по жалобе "Лапшин против Республики Беларусь". Таким образом, постепенно выстраивается коррупционная связка между Баку и Минском в деле моей выдачи. Полагаю, что точку в этой истории поставят ЕСПЧ в Страсбурге и Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке, куда мной тоже поданы иски против Азербайджана с приложением всех этих "писем" как косвенных свидетельств.