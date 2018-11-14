«Посмотрите на себя»: белорусский маршрутчик опубликовал видео со своего регистратора 7 14.11.2018, 12:02

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Водитель ответил на обвинения в постоянных нарушениях.

За водителями маршрутных микроавтобусов закреплен ярлык «злостный нарушитель», который навесили владельцы легковушек. Один из маршрутчиков решил помочь «рядовым» участникам движения посмотреть на себя со стороны. Мужчина за раз выгружает в сеть со своего регистратора десятки нарушений, сообщает onliner.by.

На маршрутке работает 11 месяцев в году и проезжает ежегодно порядка 44 000 километров по улицам Гродно. Нарушения вокруг он замечает чуть ли не ежедневно: где-то легкие «оплошности», где-то серьезные, тянущие на лишение прав. Основные из них: проезд на красный, пересечение двойной сплошной и создание аварийных ситуаций из-за резких перестроений. Самые типичные были собраны в двухминутный ролик.

Мужчина не отнес в ГАИ ни одного видео. Более того, он умышленно значительно искажает дату в настройках регистратора, чтобы нарушителей не смогли привлечь в Госавтоинспекции. Он хочет, чтобы те увидели себя со стороны и стали лучше.