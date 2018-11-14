«Только массовый выход рабочих на протестные акции может остановить беспредел» 2 14.11.2018, 12:19

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У Свободного профсоюза отбирают офис.

На двери офиса Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) 9 ноября работодатель ОАО «Полоцк-Стекловолокно» повесил свой замок. Доступ рабочих завода к документам и оборудованию профсоюза сейчас перекрыт, пишет витебская «Весна». Все предложения профсоюза о продлении договора аренды офиса администрация завода отвергает.

Еще 24 августа главный инженер ОАО «Полоцк-Стекловолокно», первый заместитель директора Роман Близнев сообщил Свободному профсоюзу Белорусскому о намерении предприятия не продлевать договор и потребовал вернуть имущество завода в день окончания срока договора, 31 октября.

Близнев пригрозил профсоюзу судом: «Обращаем ваше внимание, что в случае невозврата арендованного имущества в установленный срок ОАО «ПСВ» оставляет за собой право на судебную защиту своих прав», - сказано в подписанном им письме.

В сентябре Свободный профсоюз рабочих завода «Стекловолокно» обратился к директору Андрею Бунакову с предложением о продлении договора об аренде помещения под профсоюзный офис и проведении переговоров. Но завод не стал ни продлевать аренду, ни вести переговоры с рабочими.

Мнение сторон

В октябре СПБ еще раз предложил администрации предприятия заключить договор аренды другого, пустого помещения. И снова получил отказ. Роман Близнев сообщил, что ОАО «ПСВ» «считает нецелесообразным сдачу в аренду указанного помещения СПБ в связи с неоднократными нарушениями условий ранее заключенных договоров, а также в связи с принятым ОАО «ПСВ» решением о отчуждении здания».

Председатель СПБ Николай Шарах: «У профсоюза нет задолженности по оплате аренды помещения, и отказ директора Бунакова в аренде помещения для профсоюза - это явная помеха деятельности организации трудящихся. Рабочим завода перекрыли доступ к нужным документам и оборудованию профсоюза. Полагаем, таким способом существенно нарушаются права рабочих на объединение в профсоюз и деятельность организации. К сожалению, государственные органы, призванные народом защищать права трудящихся, никак не реагируют на жалобы профсоюза. Думаю, только массовый выход рабочих на протестные акции может остановить беспредел, что совершается чиновниками всех государственных уровней».

Несколько фактов про завод

Завод ОАО «Полоцк-Стекловолокно» находится на окраине города Полоцка при выезде на Вильнюс. На заводе работает около 4000 работников, соотношение мужчин и женщин: 50 на 50. На заводе действует две первички разных профсоюзов - старого, советского типа Белхимпрофсоюза (БХП) и новосозданного рабочими в 1999 году Свободного профсоюза Белорусского (СПБ).

В СПБ на учете стоят 369 работников, часть из которых уже не работает на заводе (уволились, вышли на пенсию и т.д.). Администрация завода под угрозой увольнения запретила рабочим перечислять профсоюзные взносы через бухгалтерию предприятия. Председателя СПБ не пускают на территорию предприятия к рабочим местам членов профсоюза.

Все рабочие работают на временных рабочих контрактах, что порождает неуверенность сотрудников в завтрашнем дне.

На заводе используется принудительный труд в виде субботников.