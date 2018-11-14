МИД Польши подарил микроавтобус гомельской Детской деревне 14.11.2018, 12:43

Автомобиль будет служить воспитанникам интерната.

Новый комфортабельный микроавтобус Volkswagen Crafter, оснащенный подъемником для инвалидных колясок, появился в гомельской «Детской деревне» (дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития), пишет katolik.life.

Комплекс построила и оснастила всем необходимым Благотворительная католическая Миссия «Каритас-Милосердие» на деньги иностранных благотворительных организаций и частных дарителей из Германии, Австрии, Италии и других европейских государств. В последующем на этой базе в сотрудничестве с областным комитетом по труду, занятости и социальной защите населения был создан интернат, финансирование которого государство взяло на себя.

Новый автомобиль был приобретен на средства программы Министерства иностранных дел Польши «Польская помощь». Для участия в церемонии передачи микроавтобуса 13 ноября интернат посетили представители МИД Польши и посольства Польши в Беларуси.

— Это большая радость для нас, — отметил директор Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие» священник Юрий Воронко. — Благодаря Богу и тем людям, которые услышали просьбу о помощи, реализуется этот проект. Радует, что смогли воплотить его в жизнь совместными с государством усилиями, и наше сотрудничество продолжается.

Священник рассказал, что микроавтобус будет служить воспитанникам интерната, которые должны ездить на занятия в школу — теперь это будет максимально комфортно и безопасно.

Также на автомобиле будут перевозить молодых инвалидов, которые раз в неделю приезжают в интернат на встречи. Первый секретарь посольства Польши в Беларуси Магдалена Сидорович выразила радость, что польская сторона может участвовать в проекте «Детской деревни» и поддерживать его:

— Мы желаем передавать свой опыт и оказывать финансовую поддержку тем, кто нуждается в помощи.

Гомельская «Детская деревня» рассчитана на проживание в ней 60 мальчиков и девочек в условиях, максимально приближенных к семейным. В такой среде, а также благодаря постоянным дидактическим и реабилитационным занятиям, возможно максимально полное развитие личности. Четыре отдельные группы-семьи состоят из 15 человек. Звеном, которое соединяет такую группу-семью, является сестра-монахиня. С их помощью работники интерната заботятся о надлежащем климате воспитания и опекают жизнь воспитанников. Попасть в дом-интернат имеет возможность каждый, кто в этом нуждается, вне зависимости от вероисповедания.