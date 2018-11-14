Чем может вооружиться армия Евросоюза 1 14.11.2018, 12:52

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Фото: Getty Images

ЕС уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз выступил с идеей создания единой армии Евросоюза, которая была бы полностью независимой от США.

Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1 на прошлой неделе.

По мнению Макрона, сейчас Евросоюз регулярно сталкивается с попытками вмешательства в свои демократические процессы и в свое киберпространство. По его мнению, создание общеевропейской армии могло бы исправить ситуацию.

Мысль о создании европейской армии высказывается политиками стран-членов Евросоюза не впервые. Долгое время она сталкивалась с противодействием со стороны Лондона, который грозился заблокировать создание такой армии. Однако весной Британия должна покинуть ЕС, что лишит ее возможности блокировать его решения.

Евросоюз уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом, а многие его члены стараются либо производить вооружение сами, либо призывают закупать его друг у друга - в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно раскритиковала Бельгию за решение купить американские истребители.

Русская служба Би-би-си показывает, чем именно вооружены европейские армии.

В поддержку создания европейской армии высказалась Меркель. При этом она назвала такую армию не противовесом, а дополнением к НАТО, которое показало бы миру, что новая война в Европе невозможна.

Вертолеты

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Самолеты

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon находится на вооружении ряда стран Европы, в том числе Германии и Великобритании, а также у Саудовской Аравии

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen

Танки

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Основной боевой танк армии Италии C1 Ariete. Был разработан на основе немецкого "Леопарда"

Бронетранспортеры и боевые машины пехоты

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ASCOD - еще одна БМП, разработанная при участии Австрии, но на этот раз совместно с Испанией

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