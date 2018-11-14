Чем может вооружиться армия Евросоюза

ЕС уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз выступил с идеей создания единой армии Евросоюза, которая была бы полностью независимой от США.
Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1 на прошлой неделе.
По мнению Макрона, сейчас Евросоюз регулярно сталкивается с попытками вмешательства в свои демократические процессы и в свое киберпространство. По его мнению, создание общеевропейской армии могло бы исправить ситуацию.
Мысль о создании европейской армии высказывается политиками стран-членов Евросоюза не впервые. Долгое время она сталкивалась с противодействием со стороны Лондона, который грозился заблокировать создание такой армии. Однако весной Британия должна покинуть ЕС, что лишит ее возможности блокировать его решения.
Евросоюз уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом, а многие его члены стараются либо производить вооружение сами, либо призывают закупать его друг у друга - в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно раскритиковала Бельгию за решение купить американские истребители.