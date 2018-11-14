Марадона: Поеду в Манчестер, учиться у Моуринью 3 14.11.2018, 13:07

Аргентинский футболист решил пройти стажировку.

Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона считает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лучшим специалистом. Аргентинец планирует приехать в Англию на стажировку у португальца, сообщает tribuna.com.

– Конечно, я хотел бы тренировать клуб в Испании, но это должен быть долгосрочный проект. Мне же, как тренеру, нужно многому научиться, и по этой причине я думаю, что поеду в Манчестер к Моуринью, чтобы узнать многое у него.

- Почему Моуриньо?

– Потому что он лучший, без сомнения.

- Лучше, чем Пеп?

– Для меня, да. Моу лучше, – сказал Марадона.