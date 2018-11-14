В Китае нашли мини-версию знаменитой Терракотовой армии 1 14.11.2018, 13:09

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Предметы из находки были созданы около 2100 лет назад.

В китайской провинции Шаньдун во время строительных работ нашли яму с фигурками воинов, музыкантов и лошадей, а также миниатюрными модельками колесниц и сторожевых башен из глины, сообщает «Вокруг света».

По словам археологов из Института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун, находка выглядит как уменьшенная версия Терракотовой армии — так называют композицию из 8000 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей, захороненных в усыпальнице первого императора Китая Цинь Ши-хуанди в 210 году до нашей эры. Мини-версия была создана спустя 100 лет после строительства оригинальной Терракотовой армии.

Южная часть ямы заполнена фигурками солдат-кавалеристов на колесницах, а также моделями сторожевых вышек высотой 140 сантиметров. В центре ямы выстроены около 300 пехотинцев, а в северной части находится макет театрального павильона с фигурками музыкантов.

Археологи полагают, что могила должна быть недалеко от захоронения терракотовых фигурок, но пока ее найти не удалось. Речь идет о захоронении очень высокопоставленного лица — возможно, принца Лю Хуна, который был сыном императора Сяоу-ди, правившего в 141-87 гг. до нашей эры.

Хун жил недалеко от места находки и умер в 110 году до нашей эры. Согласно трудам древнего историка Бан Гу, незадолго до его смерти Хуна в небе над Китаем пролетела комет