«В деревню никто не хочет ехать»6
- 14.11.2018, 13:18
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Белорусские студенты рассказали о том, каким должно быть распределение.
Министерство образования хочет усилить контроль за теми студентами, кто уклоняется от работы по распределению.
А таких, по мнению властей, достаточно много. Но почему молодые специалисты отказываются ехать на работу туда, куда их направляет вуз?
Сайт tut.by спросил об этом студентов. Также молодые люди рассказали нам о том, какие условия, по их мнению, должны быть на их первой работе.