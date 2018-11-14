«В деревню никто не хочет ехать» 6 14.11.2018, 13:18

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Белорусские студенты рассказали о том, каким должно быть распределение.

Министерство образования хочет усилить контроль за теми студентами, кто уклоняется от работы по распределению.

А таких, по мнению властей, достаточно много. Но почему молодые специалисты отказываются ехать на работу туда, куда их направляет вуз?

Сайт tut.by спросил об этом студентов. Также молодые люди рассказали нам о том, какие условия, по их мнению, должны быть на их первой работе.