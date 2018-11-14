Под Калинковичами микроавтобус вылетел под молоковоз 14 14.11.2018, 13:25

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Погибли пять женщин.

Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами, сообщили в Следственном комитете, передает tut.by.

Предварительно установлено, что сегодня около 10.55 на 176-м километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате ДТП пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте происшествия, водитель в реанимации.

На месте работает следственно-оперативная группа.

После ночного снегопада на трассах страны сложная дорожная обстановка. О том, что 14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), а на отдельных участках дорог — гололедица, накануне предупреждали синоптики. По их словам, погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме.