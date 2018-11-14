Под Брестом трое охотников застрелили зубра 7 14.11.2018, 13:54

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иллюстрационное фото

Подозреваемые задержаны.

Трое жителей Брестского района подозреваются в незаконной охоте, сообщает Следственный комитет.

13 ноября 44, 53 и 55-летний жители Брестского района в лесу возле деревни Ивахновичи Брестского района произвели незаконную добычу зубра путем его отстрела.

СК в отношении мужчин возбудил уголовное дело за незаконную охоту.

Подозреваемые задержаны. У них изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.

Застреленный зубр может дорого обойтись браконьерам. Например, в 2015 году болгарину, который по ошибке застрелил зубра, за одни рога застреленного зверя выставили счет в 92 тысячи евро. Его также обязали заплатить почти 12 тысяч долларов компенсации причиненного природе вреда.