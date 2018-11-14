Глава Пентагона: США будут сотрудничать с Польшей для сдерживания России

Глава Пентагона: США будут сотрудничать с Польшей для сдерживания России1
- 14.11.2018, 13:43
Генерал Мэттис провел переговоры с министром обороны Польши.
Польша и США будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания России, заявили в пресс-службе Пентагона, сообщает nv.ua.
По данным американского оборонного ведомства, министр обороны США Джеймс Мэттис встретился со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.
Стороны подтвердили намерение сохранить тесные связи между странами в военной области НАТО для сдерживания России.
Мэттис также поблагодарил польского министра за возможность расширить присутствие США в Польше.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.
В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.
Польша сделала шаг к размещению военной базы США на своей территории
В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.
Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.