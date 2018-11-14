Блогер Петрухин вышел на свободу 14.11.2018, 14:07

Cергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Его выпустили из изолятора с двумя исками - в суд и милицию.

После очередного задержания 13 ноября брестский блогер и активист Сергей Петрухин провел ночь в изоляторе Ленинского РОВД.

Сегодня его сторонники ожидали, что Петрухина привезут в суд, однако ему вручили две повестки - в суд и милицию - и отпустили, передает «Радыё Свабода».

«Когда задерживали, меня обвинили в том, что я не явился по повестке в милицию в воскресенье 4 ноября. Но я договорился с участковым, который меня вызвал, что в случае, если не приду, то сообщу в участок. Я так и сделал: рассказал про уважительные причины, почему не могу придти. Сказал, что готов в любой другой день, но не в выходные. Вообще считаю, что это издевательство - вызвать человека в выходной день», - говорит Сергей Петрухин.

На блогера составили протокол, что он не явился в милицию, и сегодня утром выдали повестку в суд на 16 ноября.

«Вчера меня посадили в изолятор - мол, чтобы я не скрылся до суда. Сегодня должны были судить. Однако дали повестку на пятницу и отпустили», - удивлен таким поворотом Петрухин.

Кроме того, активисту выдали еще и повестку явиться в милицию в следующее воскресенье, 18 ноября, как раз в то время, когда обычно на площади собираются противники строительства аккумуляторного завода.

Напомним, блогеры Сергей Пятрухин и Александр Кабанов с начала года освещают протесты против возведения завода в Бресте. Их неоднократно судили, они отбывали сутки и платят штрафы.

По словам Петрухина, всего ему присуждено более 3500 евро штрафов.