Дешевые билеты на Рождество и Новый год 2019: Венеция, Милан, Вена и не только 1 14.11.2018, 14:16

Об отдыхе, особенно если это «самый сезон» или праздничные выходные, всегда стоит думать заранее.

А многие путешественники и вовсе предпочитают в это время не посещать популярные города, зная о скачках цен и толпах неутомимых соотечественников, пишет

tio.by.

Но если новогодняя Европа — ваша мечта, ради которой вы готовы терпеть все невзгоды, спешим вас успокоить: даже за месяц-полтора до массовых праздников на некоторых направлениях можно найти недорогие билеты и жильё. Если же вы решили остаться дома, у нас есть подборка новогодних туров по Беларуси.

Милан

Рождество в Италии отмечают даже с большим размахом, чем Новый год, так что за настоящим рождественским настроением советуем ехать именно сюда. Рождественские ярмарки стартуют обычно в самом начале декабря, но даже 25 декабря можно окунуться в особую атмосферу подарков ручной работы, огоньков и ароматного панеттоне — например, на площади Portello ярмарка заканчивается обычно уже после Нового года.

В новогоднюю ночь в Милане можно присоединиться к всеобщему веселью под песни популярных исполнителей на Пьяцца Дуомо или оторваться в клубе — например, The Club или Le Banque. Не забудьте надеть красное — символ успеха в наступающем году. А если вы в добавок закажете cotechino con lenticchie (фаршированные колбаски с чечевицей) и съедите блюдо до последней крошки, то, по мнению итальянцев, денег в 2019 году у вас будет так много, что их некуда будет девать.

Как попасть в рождественскую сказку? Стоит приехать в Вильнюс — и бюджетный перевозчик Ryanair домчит вас в Милан за 35 евро 23 декабря и за 26.4 евро — 24 декабря. Особенно повезло тем, кто может себе позволить взять более длительный отпуск: 19 декабря можно улететь всего за 9.78 евро, а 15-16 декабря — за 7.82.

Прилететь за пару дней до Нового года тоже реально: цена будет более высокой, но всё равно весьма приемлемой — до 60 евро за билет в одну сторону. Вернуться обратно будет дороже: если вы решили встретить в Италии только Рождество, прилететь домой в канун Нового года обойдётся в 48 евро (30 и 31 декабря) с Ryanair и 45 евро (30 декабря) с Wizz air. А если планируете остаться и на Новый год — тогда дешевле, но учитывайте затраты на размещение в Милане. Например, билет Милан-Вильнюс у Ryanair на 6 января стоит 26.4 евро, на 9 января — 16.65. Также учитывайте, что 25 декабря лоукостеры в Вильнюс не летят, поэтому если вы хотите провести в Милане только рождественские выходные, придётся попросить у начальства дополнительный выходной и задержаться до 26 декабря (билет на эту дату стоит 57 евро).

Wizz Air предлагает улететь из Вильнюса в Милан 27 декабря за 35 евро и вернуться 3 января за 50 евро (членам Wizz Discount Club дешевле).

Напоминаем, что с 1 ноября у Ryanair и Wizz Air поменялись правила провоза багажа! Прямой перелёт Минск-Милан на крыльях «Белавиа» обойдётся в сумму от 386 рублей (такая цена есть на 24, 27, 29 декабря), обратно — от 370 рублей. Если вам срочно нужно вернуться на работу к 26 декабря, можно воспользоваться этим вариантом. Остановиться в Милане на рождественские выходные 23-25 декабря (2 ночи) обойдётся в сумму от 67 евро. Это цена за отдельное двухместное размещение. Booking предлагает несколько похожих вариантов на эти даты в пределах 70 евро без учёта сборов (но будьте внимательны, в некоторых случаях они могут составить, например, 30 евро). Если обратно вы летите 26 декабря, то придётся остановиться на 3 ночи, и это будет стоить уже более 100 евро на двоих плюс налоги и сборы. Снять жильё на Новый год (2 ночи — с 30 декабря по 1 января) обойдётся в сумму около 120 евро.

Венеция

Как уже было сказано, Рождество — настоящий праздник для итальянцев. Увидеть множество Дедов Морозов (то есть Бабо Натале — итальянских Дедов Морозов) на гондолах можно, конечно, в Венеции. Ryanair предлагает отличные цены на перелёт в Венецию как раз на наши трёхдневные рождественские выходные (ну, почти — придётся прогулять 26 декабря).

Получается, чуть больше чем за 80 евро можно устроить себе отличные рождественские мини-каникулы и посмотреть, как там дела в Венеции после всех невзгод с потопами.

Разместиться в Венеции на Рождество тоже можно достаточно бюджетно: самый недорогой вариант, который мы нашли на 23-26 декабря — отдельный номер на двоих за 90 евро (цена за 3 ночи с учётом сборов), расположенный вдалеке от центра. За 120-150 евро с двоих можно комфортно разместиться в центре — на Booking всё ещё есть несколько вариантов.

В Венеции, кстати, есть возможность бесплатно попасть на экскурсию. Free Tour Venice гуляет с туристами по Венеции ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00. Экскурсия проходит на английском, место встречи — Campo Santo Stefano возле моста Accademia.

Стокгольм

Хотите настоящего праздника с пряничными домиками, ярмарками и крепким морозцем? Вам в Стокгольм! Загляните в музей Астрид Линдгрен, полюбуйтесь салютом с набережной Strandvägen, заедьте к местному Деду Морозу Томтену и посетите каток в парке Vasaparken. Улететь в Стокгольм хоть в канун Рождества, хоть Нового года не проблема: из Варшавы есть много дат с билетами по 37 злотых (около 9 евро).

Вернуться выйдет дороже: 29 декабря билеты стоят 137 злотых (32 евро), 31 декабря — за 70 злотых (около 16.5 евро). Везёт Ryanair.

У Wizz Air тоже есть неплохие цены на перелёт в Стокгольм, причём из Вильнюса. Например, 28 декабря за 30 евро можно улететь из Вильнюса в Стокгольм (20 евро для членов Wizz Discount Club), а вернуться назад — 4 января за 15 евро (или за 9 евро для членов Wizz Discount Club).

А как же знаменитые скандинавские цены, в том числе и на жильё? Если вы планируете прилететь в Стокгольм 31 декабря и вернуться домой 4 января, рассчитывайте на сумму от 126 евро — столько стоит размещение в хостеле. Но вряд ли вы захотите праздновать Новый год в хостеле (разве что вы приехали большой и весёлой компанией и разместились все в одной комнате), а за двухместный номер в отеле 4* придётся отдать 210 евро. Впрочем, это всего 105 евро с человека за 4 ночи — не так уж много для Скандинавии, да ещё и с учётом размещения в новогоднюю ночь!

Вена

Если лететь из холодного Минска в северный Стокгольм у вас нет желания, предлагаем не менее пряничную Вену: здесь тоже любят ярмарки, выпечку и ароматные ёлки. Must see для новогодней Вены — фейерверк на площади Heldenplatz, гала-концерт в Ратуше и ярмарка на Rathausplatz.

Попасть на Новый год в Вену можно из Варшавы с Wizz Air за 149 злотых (около 35 евро, членам Wizz Discount Club — за 24 евро), вылет 27 декабря. Вернуться назад можно 4 января за 99 злотых (23 евро, для WDC — 12.5). На Рождество тоже можно слетать довольно бюджетно — всего за 23 евро туда и 40 обратно (для Wizz Discount Club — 12.5 и 29 евро соответственно), ещё и даты немного плавающие.

Разместиться в Вене 23-26 декабря можно по цене от 114 евро за двоих в отеле 3*, в хостеле — от 90 евро на двоих.

Львов

Зачем далеко ехать, если рядом есть город-праздник? Добраться во Львов можно на автобусе (например, «Минсктранс» или Ecolines), поезде или самолёте. К слову, в турфирмах, желающих доставить и разместить вас во Львове, недостатка тоже не будет (и иногда это даже выгоднее, чем самостоятельная поездка).

Поездка туда-обратно с Ecolines обойдётся в 128 рублей, примерно столько же стоит добраться на поезде. Билеты «Минсктранса» появятся позже, обычная их цена — 50 рублей в одну сторону. По приезде настоятельно рекомендуем устроить праздник живота, посетив заведения из нашего гастрономического гида: знаменитые «Криївку» и «Капальню кавы», заглянуть к масонам и выпить настойку-другую из пробирки, закусить вкуснейшими рёбрышками, а с собой прихватить бутылочку «Пьяной вишни».

Цена за размещение 23-25 декабря стартует от 15 евро за двоих в хостеле и 38 евро — за отдельное размещение в простеньком отеле или хостеле в отдельном номере для двоих (получается не намного дороже, чем хостел). Отдельный номер в новогоднюю ночь обойдётся от 26 евро в отдалении от центра и 80 евро — в центре города.

Цены на перелёты и проживание актуальны на 13 ноября и могут измениться в любой момент.