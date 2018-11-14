Jerusalem Post: Министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС 14.11.2018, 14:38

Авигдор Либерман

Накануне правительство страны договорилось с группировкой о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Jerusalem Post.

Накануне правительство страны договорилось с этой группировкой о прекращении огня.Представители палестинских группировок заявили, что "перемирие" будет действовать, пока его не нарушит Израиль. В свою очередь израильский военно-политический кабинет отдал распоряжение своим войскам продолжать активные действия в секторе Газа, "пока в этом есть необходимость".

Официальный представитель министра обороны Авигдора Либермана заявил, что не поддерживает перемирия. Неделей ранее Либерман призвал к ужесточению действий против ХАМАС.

Несколько дней назад Израиль в ответ на обстрел своей территории нанес удар в секторе Газа по штаб-квартире ХАМАС. При этом в ходе рейда израильских военных были убиты семеро палестинцев, включая командира ХАМАС. Погиб один израильский военнослужащий.