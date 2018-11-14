Доллар и евро продолжают дорожать 14.11.2018, 14:40

Российский рубль дешевеет.

На валютных торгах в Минске 14 ноября американская и европейская валюты подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0023 и составляет Br2,1472 (13 ноября - Br2,1449 за $1).

Евро подорожал на Br0,0148 до Br2,425 (13 ноября - Br2,4102 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,007 до Br3,162 за 100 российских рублей (13 ноября - Br3,169 за 100 российских рублей).