«В CCCР был бы расстрел!»: в РФ школьников отчитали за надпись «Путин – вор» 7 14.11.2018, 14:50

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Педагог пугала учеников приездом «телохранителей Путина».

Во вторник, 13 ноября, в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края России учитель истории и обществознания школы №20 Евдокия Семеновна Ковалева отчитала учеников "10А" класса за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор". Педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом и угрожала им приездом "телохранителей Путина" из Москвы, сообщает Крым.Реалии.

Видеозапись разговора женщины с учениками и фотография доски с надписью днем во вторник были опубликованы в сообществе "Убежище Мурзача" в социальной сети "ВКонтакте" (материалы доступны только для членов сообщества), а затем – в открытом доступе пользователем YouTube.

Как сообщил на условиях анонимности один из выпускников школы, знакомый с обстоятельствами произошедшего, "разбор полетов" из-за надписи "Путин – вор" произошел во вторник, 13 ноября, а саму надпись днем ранее оставил на классной доске один из учеников во время перемены между уроками.

Полная расшифровка беседы, снятой на видео одним из учеников класса:

– (Учитель) Президент наш, которому "10А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении. Вот: вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам привет (показывает передовицу газеты "Ангарская правда", издаваемой в райцентре Богучаны, с заголовком "Привет от президента" – статья посвящена победе одного из проектов "Фонда развития Богучанского района" в конкурсе президентских грантов для НКО).

– (Ученица) Да не нам он шлет, а Богучанску.

– Алена… Алена!

– При чем здесь… что он для нас сделал? Для Таежного?

– Алена, тебя вчера не было, ты не в курсе.

– Все знают, что они сделали. Почему вы ругаетесь на весь класс, если это сделали какие-то парни?

– Алена, ты перебила меня, не мешай.

– Я вас не перебивала.

– Все, не мешай. Хочешь быть учителем – окончи пединститут, отработай 60 лет, как я, тогда вставай и говори.

– То есть вы не сможете выслушать мое мнение?

– Я еще раз повторяю тебе, я не разрешила говорить. И замолчи. Изучите правила поведения учащихся в школе. И на уроке. На уроке говорят ученики только с разрешения учителя. Еще раз повторяю: если бы я только пустила в ход вот это все и вызвала полицию… это я не стала просто навлекать позор на школу. Уговорили меня вчера, хотя человек восемь учителей скверно говорят о поведении в вашем классе, а из-за поведения опустилась и успеваемость. Еще раз говорю: благодарите, что я не раскрутила это дело.

– (Ученик) Что вы на меня-то все время смотрите?

– А тебе кто разрешил говорить?

– Так это не я сделал!

– А я разве сказала…

– Хватит меня обвинять!

– А я разве сказала…

– Да вы на меня все время смотрите.

– А ну-ка прекрати! Я говорю "10А", а не конкретно какую-то фамилию.

– И на меня смотрите.

– Я еще раз повторяю! Я говорю о "10А", и пусть на совести того, кто это написал и кто, как трус, скрывается.

– Правда?

– Последнее. Пришли учиться?

– (Ученик) Ведите урок, раз мы пришли учиться.

– Не хотите учиться? Ваше дело. Есть техникумы и так далее. Но "10А" скатились. Как в успеваемости… я думала, может быть, только у меня. Побеседовала с учителями – да там, говорят, сплошь и рядом. И никакого самовольства! И никакого варварства! Чтобы в шкафы там кого-то запирать, тут что-то дергать, что-то писать. Вы – старшеклассники, опора школы. Вы что думаете? В варваров превратились! Я, девочки, так сильно о вас не говорю. Но мальчики – кучкуются там около этих шкафов, там что-то дернут, кто-то кого-то запрет. Это разве старшеклассники на выпуске из школы? И еще: чтобы мне вопросов не нужных, типа "а вы верите там во что-то", среди урока не задавали! Я больше на них реагировать не буду. Все, я сказала. Еще раз повторяю – благодарите, что я не раскрутила это дело и не подала в полицию заявление! Быстро бы установили, кто это сделал. У нас, конечно, у учителей, есть предположения, но…

– (Ученик) Я!

– …мы оставим эти предположения у себя. Я думаю, что после этого инцидента никакое сквернословие, никакое оскорбление не будет написано ни в чей адрес. А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица "10А" вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства? Все, я закончила. Повторяю: чтобы на уроке была такая дисциплина, какая положена по правилам поведения. И думаю, что сквернословий больше не будет.

***

Как стало известно вечером 13 ноября, ученик, написавший на доске "Путин - вор", сознался в содеянном. В среду в школе №20 должно состояться еще одно собрание, посвященное разбору случившегося, с участием классного руководителя "10А".

Это не первый случай конфликтов между учениками и учителями в российских школах, прямо или косвенно связанных с протестной активностью молодых людей в российских регионах. О некоторых из них писало и Радио Свобода: так, в декабре 2017 года учитель "11А" класса барнаульской школы №110 отговаривала своих учеников идти на митинг сторонников Алексея Навального, пугая их сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг "в поддержку присоединения Крыма", а в марте 2017-го учитель из Томска назвал своих учеников, вышедших на митинг против коррупции, "либерал-фашистами" и "изменниками".