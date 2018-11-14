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В Минске попрощались с Игорем Лученком

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  • 14.11.2018, 15:04
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Церемония проходила в Центральном доме офицеров.

Прощание с народным артистом Беларуси проходило с 11 и до 14 часов в столичном Центральном доме офицеров, сообщает «Белсат».

Игоря Лученка похоронят на Восточном кладбище в Минске.

Игорь Лученок – преподаватель музыки, советский и белорусский композитор преимущественно работал в песенном жанре. Его произведения составляют репертуар оркестра Михаила Финберга, ансамблей «Песняры», «Сябры», «Верасы», певцов Ротару, Кобзона, Толкуновой, Лещенко и многих других. С 1980-го года и до конца жизни Игорь Лученок возглавлял правление Союза композиторов Беларуси.

Игорь Лученок ушел из жизни на 81-ом году. 2 ноября его госпитализировали с инсультом.


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