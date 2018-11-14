Кремль прокатили Николай Травкин

14.11.2018, 15:35

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Николай Травкин

Так можно и не только Приморье потерять.

Повторные выборы в декабре губернатора Приморья, несомненно, основная головная боль департамента внутренней политики Кремля.

Такого кандидата в сентябре прокатили! И, главное, продемонстрировано было, что благоволил к нему Владимир Владимирович. Сам прилетел, мероприятие масштабное международное провел, целых 2 дня с собой перед телекамерами ставил, а потом еще и в Москве принял, да напутствовал пожеланием победы. А его взяли, да и прокатили!

И ведь кто прокатил то? Не 5-я колонна, не внесистемная оппозиция — эти гордые, в выборах не участвуют, мы, говорят, с шулерами в карты не играем. Свои прокатили! Пенсионеры, бюджетники и чиновники, которые постоянно и ходят за власть голосовать. Явка то привычной была, те же 30%. Значит фигу в кармане держали, а случай представился и показали.

А если и нынешнего, которого с Сахалина перебросили, прокатят? Даже если и не прокатят, а во второй тур вытолкнут? Ведь тогда всем станет ясно, что они не к губернаторам доверие утеряли, а они утеряли доверие к тому, кто этих губернаторов им ставит. Впереди выборы в Думу, вдруг, и там сюрприз обнаружится? Аппетит приходит во время еды и, не дай бог, к следующим президентским выборам народ раскочегарится…

Короче, надо бы уже кончать в эти западные бирюльки играть. Огромная страна — «Рассея, от Волги до Енисея», как поет любимец Кремля, а на самом деле и еще ширше — с населением под 150 миллионов человек и что же мы, как слон цирковой и будем по заокеанской указке танцевать этот номер под названием «выборы президента»?

Так можно под их дудочку дотанцеваться, что запоем «Рассея — мой край родной, от Кремля и до окружной».

Хватит уже! С колен встали, штаны поддернули, отряхнулись и пора возвращаться к своим почвенным началам в устройстве нашей верховной Власти.

Каждому православному россиянину ясно, что правит нынче нами не простой человек, а воистину помазанник Божий! От добра, как говорится, добра не ищут и зачем же нам тратить время на эти выборные игрища? Нам что же, заняться больше нечем или деньги лишние?

Вон братская Сирия руки протянула и дальнейшей помощи требует. Шахтеры и трактористы Донбасса обижаются на угасающую поддержку. Венесуэла, Абхазия, Ю.Осетия, Приднестровье, Ливия на подходе — разве можем мы с нашим врожденным чувством интернационализма равнодушно взирать на их бедственные положения?

От здравоохранения уже отрезать нечего! Начальник Счетной палаты Т.Голикова перед уходом в Правительство докладывала в СовФеде, что на 47% в среднем по регионам снизили заботу о здоровье дорогих россиян. Куда же дальше то? Дальше только вымирание!

Поэтому в других местах экономию искать надо. А выборы, они же такие деньжищи сжирают, десятки миллиардов! Вот эти денежки на братскую помощь и перенаправим.

Ну, а чтобы умники всякие заткнулись и не визжали про узурпацию власти без мнения народного, то для этого ВЦИОМ есть. В объективности их обследований сомнений нет. Подойдут к обществу, градусник для замера мнений куда надо воткнут и скажут — температура нормальная, 86% несомненного доверия нашему лидеру В.В.Путину. А для пущей проформы, чтобы западные зануды тоже не придирались, Элла Александровна протокольчиком пусть все подтвердит.

Только не следует растягивать эту избирательную кампанию по времени. Объявили о согласии Помазанника божьего на выдвижение, 3-4 денька дали на всенародное ликование в поддержку и на 5-й день объявляй результат…

В общем, не зря департамент Кремля беспокоится о Приморье. Да и не в Приморье, собственно, дело.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»